李氏宗親會首屆菁英獎選拔 康議長提議一致通過全數獲獎

高雄市李氏宗親會六日於高雄市議會首度舉辦「高雄市李氏十大傑出菁英獎」選拔。（高雄市議會提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市李氏宗親會六日於高雄市議會首度舉辦「高雄市李氏十大傑出菁英獎」選拔。擔任評審團主席的議長康裕成表示，十名候選人皆具備成為典範的條件，實在難分高下，因此，經康議長提議，評審團一致通過全數獲獎。

康議長說，首屆得獎者不僅各自擁有令人感動的生命故事，也在公益服務與社會參與上展現高度價值，除了得獎者本身的優秀表現外，還有推薦單位的真誠支持，能深入說明候選人的公益實踐，顯示出這些得獎者長期耕耘、深獲信賴的影響力。

康議長特別感謝高雄市李氏宗親會自一九七四年成立至今，已走過五十二個年頭。今年在理事長李慶傳的帶領下，特別舉辦首屆菁英獎選拔，表彰李氏族人在各行各業的卓越成就。半世紀以來，也由於李存敬、李金盛等前理事長、以及李清利先生等前輩的無私奉獻，才為宗親們打造堅實而溫馨的家 。

決審會議由康議長擔任主委，副議長曾俊傑、高雄市政府參議李元新、民政局副局長蔡翹鴻、社會局專門委員陳繡裙、義守大學授李建興等擔任評審委員；眾多李氏宗親、獲獎菁英、推薦單位代表等來賓均出席盛會見證榮耀。

本屆獲獎的十位菁英，橫跨科技、司法、文藝、教育、公益等多元領域，得獎名單包含龍畿企業董事李欣靜（青創獎）、睿田能源董事長李佳蓉（科技獎）、國防部前副參謀長李俊杰（公職獎）、法務部前分署長李門騫律師（司法獎）、高師大副教授李錦明（文藝獎）、中華醫大校長李碧娥（教育獎）、建德康儷工業董事長李金旆（工業獎）、建豪建設董事長李宗義（公益獎）、順吉位順升昌企業董事長李皆道（企業獎）、苓雅聖公廟主委李文振（宗教獎）。