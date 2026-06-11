李民基《變臉計劃》化身「醫神」查真相！揭「換臉逃亡」祕密
超強話題性的懸疑韓劇《變臉計劃》（原名：Face Me）在中天娛樂台播出。劇情圍繞在李民基飾演的頂尖整形外科醫師「車正宇」，描述原本享有盛名號稱「醫神」，意外捲入一連串離奇案件，後與韓智賢飾演的重案組熱血刑警「李敏馨」攜手合作，透過替受害者進行重建手術，逐漸拼湊案件真相，也讓他開始重新面對自身內心的傷痕。
李民基在《變臉計劃》憑藉高超的醫術與敏銳觀察力，能夠精準辨識出他人的整容痕跡，更透過觸診的方式，摸出一位整形女性顴骨被削壞，這樣一絲不苟、給人冷漠形象的醫生「車正宇」，休息時間則是透過擊劍來釋放壓力，與工作中的形象反差極大。
而李民基則透露私下自己有過許多嗜好，「我每年都在變，幾年前我喜歡騎自行車，一天可以騎150公里」，他更談到騎自行車讓他非常快樂，對於騎自行車對男性「攝護腺」不太好的說法，他更表示「能理解這種說法，因為真的很痛，但只有前兩、三週覺得痛」，對於後續比較沒有痛感，他笑稱「可能那地方細胞死了，所以不會感到痛」，也解釋是指痛感的細胞。
《變臉計劃》（原名：Face Me）由實力派演員李民基攜手以《Penthouse上流戰爭》爆紅的女星韓智賢共同主演，結合醫療、犯罪、心理與社會議題，打破過往醫療劇公式，另類結合「整形外科X犯罪懸疑」強勢吸睛，逐一破解「換臉逃亡」、「家暴受害者重建人生」，到「性別認同手術」等高敏感案件。
題材新穎並以少見的「整形外科刑偵」視角切入的韓劇《變臉計劃》，8日起週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。
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