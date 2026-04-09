李永得24日銅鑼開講 探討「國家語言」命名爭議與文化認同

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼灣1895文化生活館，將於24日下午3點半至5點舉辦專題講座，邀請前文化部長、現任中央通訊社董事長李永得，以「國家語言名稱爭議是什麼」為題，帶領民眾從歷史與現實脈絡，重新思考「國家語言」的命名方式與其背後的文化意涵，活動免費參加，歡迎關心語言與文化議題的民眾踴躍出席。

主辦單位表示，語言不僅是溝通工具，更承載族群文化與身分認同。近年來「國家語言」的名稱及定位，引發社會廣泛討論。2021年10月召開的「國家語言發展會議」，首度明訂各語言書面名稱，包括「臺灣台語」、「臺灣客語」、「臺灣原住民族語言」、「臺灣華語」、「臺灣手語」及「馬祖語」等，為語言政策發展的重要里程碑。

廣告 廣告

然而，教育部於2024年將「閩南語語言能力認證」考試名稱，依法更改為「臺灣台語語言能力認證」，引發部分客家族群質疑，認為命名方式涉及文化定位與族群感受，掀起各界關注語言政策與文化平權的討論。

主辦單位指出，此次講座除由李永得主講外，也將邀集客家學者與教授參與對談，從歷史背景、政策演變與社會觀點等面向，探討語言作為文化延伸的多重意涵，期望透過交流促進社會對客家運動與語言發展議題的理解，深化多元文化對話，期盼引發更多民眾關注語言保存與文化傳承的重要性，並思考語言政策如何兼顧多元族群的尊重與認同。活動地點，銅鑼灣1895文化生活館(銅鑼鄉新興路18號，銅鑼火車站旁)。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中共高官突蹦出這句話 鄭麗文一驚正襟危坐畫面曝光

輕颱「辛樂克」恐生成！今各地晴到多雲 午後山區零星陣雨

川普要秋後算帳了！ 供應伊朗武器國家「徵50％關稅立即生效」

家長投訴澎湖某離島國小校長去年11月僅在校3日 校長澄清是天候因素

