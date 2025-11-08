李沐大推這顆幸運餅乾包、陳姸霏的「手套包」萌出圈！Longchamp春夏系列根本包控天堂

（圖／記者顏一婕攝、品牌提供）

Longchamp 2026春夏系列，以全新主題「Slide in Style」揭開本季篇章，邀請到金鐘雙料奪魁李沐與爆發系實力派甜心陳姸霏一同現身，兩人可愛互動超討喜，而穿搭更是詮釋巴黎女性從容優雅的生活態度。

（圖／品牌提供）





金鐘女神李沐、穿上亮片洋裝滑出巴黎光影

李沐一身金屬光澤連身裙搭配柔和色系針織和服外套，手拎Le Pliage Xtra 系列金屬色包款，完美演繹溫柔中帶著率性的巴黎態度。更令人驚喜的是她腳上的那雙溜冰鞋造型高跟短靴—呼應本季主題「Slide in Style」，裙身的亮片像雪中光影般閃爍，彷彿化身在冰面上滑行的巴黎女子。

（圖／品牌提供）





李沐更分享：「我特別喜歡 LeRoseau 系列的幸運餅乾造型包，紅色真的太可愛了！」還能在整體穿搭中成為搶眼亮點。

（圖／品牌提供）





實力派甜心陳姸霏、打造粉嫩毛絨系少女的巴黎冒險

陳姸霏一登場、現場瞬間被粉紅泡泡包圍。她身著 Cocooning 系列珊瑚粉＋淡粉毛衣，搭配白色長毛絨短裙，甜而不膩、溫柔中帶俏麗！她手上那顆手套造型包款可是全場討論度最高的焦點，觸感宛如毛絨手套般溫暖可愛，細節中卻不失品牌一貫的精緻與巧思。結合童趣與實用性，不僅可收納手機等隨身小物，更能自由轉換配戴方式～

（圖／品牌提供）





陳姸霏笑說，這款包就像冬日裡的「可愛小夥伴」，在保有時尚態度的同時，也為整體造型增添吸晴亮點。另外，還有開心果色也非常吸睛～

（圖／品牌提供）





LONGCHAMP2026春夏系列 SlideIn Style

Longchamp 2026春夏系列，透過從春日到盛夏的風格旅程，以情境敘事演繹季節間流轉的靈感，全新必備單品為衣櫥注入清新氣息。首先是以冬末初春為背景，將浪漫滑冰氛圍化為摩登伸展台，銀白光影猶如冰晶流動，映照著在冰面上恣意滑行的耀眼女性。

（圖／品牌提供）





步入 夏季，則從陽光、沙灘與衝浪汲取靈感，體 現夏日徜徉大海，洋溢輕盈活力的動感意象，那份自由與優雅這股充滿活力的氛圍滲透進巴黎女子的夏日衣櫥。廓形更加流暢、色彩更為鮮明，閃耀著如被陽光親吻過的繽紛色調與粉彩光澤。

（圖／品牌提供）





