李沐大推這顆幸運餅乾包、陳姸霏的「手套包」萌出圈！Longchamp春夏系列根本包控天堂
Longchamp 2026春夏系列，以全新主題「Slide in Style」揭開本季篇章，邀請到金鐘雙料奪魁李沐與爆發系實力派甜心陳姸霏一同現身，兩人可愛互動超討喜，而穿搭更是詮釋巴黎女性從容優雅的生活態度。
金鐘女神李沐、穿上亮片洋裝滑出巴黎光影
李沐一身金屬光澤連身裙搭配柔和色系針織和服外套，手拎Le Pliage Xtra 系列金屬色包款，完美演繹溫柔中帶著率性的巴黎態度。更令人驚喜的是她腳上的那雙溜冰鞋造型高跟短靴—呼應本季主題「Slide in Style」，裙身的亮片像雪中光影般閃爍，彷彿化身在冰面上滑行的巴黎女子。
李沐更分享：「我特別喜歡 LeRoseau 系列的幸運餅乾造型包，紅色真的太可愛了！」還能在整體穿搭中成為搶眼亮點。
實力派甜心陳姸霏、打造粉嫩毛絨系少女的巴黎冒險
陳姸霏一登場、現場瞬間被粉紅泡泡包圍。她身著 Cocooning 系列珊瑚粉＋淡粉毛衣，搭配白色長毛絨短裙，甜而不膩、溫柔中帶俏麗！她手上那顆手套造型包款可是全場討論度最高的焦點，觸感宛如毛絨手套般溫暖可愛，細節中卻不失品牌一貫的精緻與巧思。結合童趣與實用性，不僅可收納手機等隨身小物，更能自由轉換配戴方式～
陳姸霏笑說，這款包就像冬日裡的「可愛小夥伴」，在保有時尚態度的同時，也為整體造型增添吸晴亮點。另外，還有開心果色也非常吸睛～
LONGCHAMP2026春夏系列 SlideIn Style
Longchamp 2026春夏系列，透過從春日到盛夏的風格旅程，以情境敘事演繹季節間流轉的靈感，全新必備單品為衣櫥注入清新氣息。首先是以冬末初春為背景，將浪漫滑冰氛圍化為摩登伸展台，銀白光影猶如冰晶流動，映照著在冰面上恣意滑行的耀眼女性。
步入 夏季，則從陽光、沙灘與衝浪汲取靈感，體 現夏日徜徉大海，洋溢輕盈活力的動感意象，那份自由與優雅這股充滿活力的氛圍滲透進巴黎女子的夏日衣櫥。廓形更加流暢、色彩更為鮮明，閃耀著如被陽光親吻過的繽紛色調與粉彩光澤。
看更多 CTWANT 文章
小資女必收藏、千元輕奢飾品清單！從FROMETO到agnès b.戴出滿滿高級感
連宋芸樺、詹子萱都化身小粉絲！女神惠利粉嫩大衣太可愛、愛心＋飛吻無限放送，中文告白粉絲：我愛你
潮人鞋櫃大洗牌！3大聯名adidas Originals、PUMA、Vans接力上線…這雙緞面Karintha Lo太夢幻必收
其他人也在看
劉嘉玲曝劉德華驚魂往事 私生飯竟躲床底！ 天王嚇到請保鑣全天候守門口
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導香港影后劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中回憶與劉德華合作的往事，意外揭露劉德華多年前曾遭私生闖入飯店、躲在闖...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
巴黎恐攻10週年 馬克宏將赴襲擊地點悼念遇難者
（中央社巴黎9日綜合外電報導）法國將於13日紀念巴黎恐怖攻擊事件滿10週年，總統馬克宏（Emmanuel Macron）當天將逐一前往事發地點與遇難者家屬及民眾一同表達哀思，並將發表談話。巴黎恐攻是法國自二戰以來，規模最大的恐怖攻擊事件，總共造成130人死亡。中央社 ・ 13 小時前
男子自家花園挖泳池 挖出價值逾兩千萬黃金
法國一名男子日前在自家後院挖洞打算蓋泳池，意外發現一批寶藏：價值超過2400萬台幣的金條和金幣。太報 ・ 1 天前
婚緣列車誤點了？從生命靈數解讀晚婚機率
婚姻大事，無論是早婚適婚還是晚婚，其實都是一個人性格造就的，只要找到適合自己的人，就是最好的。以下科技紫微網從生命靈數來看你結婚是早還是晚。科技紫微網 ・ 21 小時前
1歲童打流感疫苗「誤打成A肝針」！疾管署回應了：已要求徹查
最近一名1歲幼兒原應接種流感疫苗，卻被誤打成A型肝炎疫苗。院方事後盤點才發現異常，緊急通知家屬與衛生局通報，疾管署指出，幼兒無須重打，並已要求醫院調查與改善造咖 ・ 13 小時前
2025美妝快閃店！DIOR奇幻星願聖誕樹超震撼、LA MER推日夜特調咖啡
2025最值得逛的美妝快閃活動！DIOR奇幻星願快閃店推出全球首座5米高聖誕樹，LA MER推日夜特調咖啡！造咖 ・ 1 天前
下雨也能很有型 有Maison Kitsune x HUNTER就好
最近雨下得令人好厭世啊！來自巴黎的小狐狸Maison Kitsuné聽到嚕！品牌與英國的Hunter合作推出膠囊系列，其中最知名的Downpour靴款有全方位男女適用的長短靴，兒童靴款更是可可愛愛，如果你想找一個全家可以穿的家庭look，這個合作系列很可以滿足你的需求。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
2025聖誕倒數月曆18款！BYREDO、Aesop寓香之所都是首次推出倒數月曆
提早迎接聖誕節！2025聖誕倒數月曆出爐～每到年底最令人期待的倒數月曆，今年可說誠意滿滿驚喜不斷！造咖 ・ 1 天前
ITF台北國際旅展首日就出現千萬刷手 週末首日人潮滿滿，陸海空旅遊商品齊！
ITF台北國際旅展首日就出現千萬刷手週末首日人潮滿滿，陸海空旅遊商品齊！【旅遊經洪書瑱報導】2025旅遊經 ・ 1 天前
泡麵料理包「先預熱還是直接泡？」 老饕：真的有差
泡麵料理包「先預熱還是直接泡？」 老饕：真的有差EBC東森新聞 ・ 18 小時前
日相談「台灣有事」 中國總領事揚言斬首挨批野蠻
（中央社記者戴雅真東京9日專電）中國駐大阪總領事薛劍8日深夜，就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，挨批發言不適當。他隨後刪除該則具爭議性貼文，但仍繼續發文稱「台灣問題與日本無關，應由中國人自行解決」。中央社 ・ 6 小時前
日本人的有薪假使用率全球最低？！但日本人卻不覺得累的原因大公開
旅遊預訂網站Expedia在全球11個地區，進行了「國際有薪假比較調查」。結果發現，在全球11個地區中，日本的有薪假使用率是最低的，不過日本人卻不覺得自己缺乏休假？是因為日本人太熱愛工作嗎？還是背後有什麼祕密？馬上揭曉原因報你知！ 首圖來源：PIXTALIVE JAPAN ・ 1 天前
台南農村「風起再生 農聚台南」成果嘉年華熱鬧登場，台南市副市長葉澤山與料理女王陸巧因共煮胡麻料理
台南市政府農業局於 11月8日（六）在後壁區菁寮老街盛大舉辦「風起再生 農聚台南」成果嘉年華。活動結合三大計畫：「農村再生」、「台南胡麻產業總合計畫」及「金牌農村品牌行銷計畫」，透過動靜態展示、現場料理與體驗互動，全面呈現台南農村的產業實力與文化魅力。欣傳媒 ・ 1 天前
韓國超模金性燦癌逝！發病2年內奪命...生前留言：我不會輸
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導南韓知名模特兒金性燦（김성찬）驚傳病逝消息，享年35歲。他曾因參加真人實境節目《韓國超模新秀大賽》走紅，之後登上多場...FTNN新聞網 ・ 1 天前
48歲何妤玟根本「泳裝女神」！靠「不吹冷氣＋半碗飯習慣」維持逆天好身材！
她日前在小紅書與凱文老師對談中，大方分享多年維持體態的關鍵，其實全靠「生活自律」與「穩定習慣」。她笑說自己平常不太吹冷氣，因為「我習慣讓身體是微流汗的」，代謝才會自然啟動；也喜歡曬太陽、保持身體循環順暢，這樣的生活方式能幫助毛細孔開啟排汗、促進循環，讓氣...styletc ・ 1 天前
葛萊美入圍曝！「APT.」「Golden」搶年度歌曲 大贏家是他
2026年葛萊美獎入圍名單揭曉，K-POP在西方音樂獎項創下新里程碑！BLACKPINK成員ROSÉ與Bruno Mars合作的〈APT.〉獲三項提名，成為首位入圍葛萊美的K-POP女歌手。《Kpop獵魔女團》神曲〈Golden〉也入圍四項大獎，將與Lady Gaga等天后爭奪年度歌曲獎。饒舌天王「肯卓克拉瑪」以9項提名稱霸，Lady Gaga、「壞痞兔」和「莎賓娜」緊追在後，讓樂迷引頸期盼頒獎典禮的到來！TVBS新聞網 ・ 1 天前
2025秋冬長靴7款推薦：從《暴君的廚師》姜漢娜同款穿搭找靈感
無論潮流如何更迭，「長靴」始終是秋冬造型裡的風格定錨。從伸展台到街頭，2025秋冬長靴再度成為時髦焦點，不僅修飾比例、延伸腿部線條，更能在冷冽季節中展現俐落氣場。近期在韓劇《暴君的廚師》以飾演姜漠珠展露頭角的的姜漢娜，以一身簡約造型示範黑色長靴的百變魅力，將知性與力量融合成恰到好處。本文編輯特別精選7款本季必入手的長靴清單，從經典馬術靴到貼腿高筒靴，帶你一次掌握2025秋冬的穿搭關鍵詞。bella儂儂 ・ 19 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 13 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 13 小時前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 10 小時前