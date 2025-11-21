李沐懼看遭侵害畫面 石知田壞過頭秒掉粉

姚淳耀（左起）、江齊、柯佳嬿、曾敬驊、李沐、程予希、石知田出席《如果我不曾見過太陽》二部曲記者會。Netflix提供



《如果我不曾見過太陽》一部曲結局留下許多伏筆，曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、石知田、姚淳耀昨（11╱21）出席二部曲記者會，李沐坦言不敢回看遭侵害的戲，石知田在劇中不僅販毒，還找同學輪暴李沐，他說：「我都掉粉了。」

與曾敬驊劇中的虐心戀情令觀眾揪心，李沐談即遭輪暴的戲說：「我覺得蠻難承受，這戲從剛接演開始，就一直會看到類似社會新聞。」被問再見到劇中侵犯她的石知田會害怕嗎？她直呼不會，強調對方是好人，「這場戲過程是互相幫忙，彼此也知道節奏，他們少做一點，我就多做一點，當下真的還好」。

李沐坦言拍完感覺很複雜，「我只是演戲，我經歷的痛苦絕對不及真正受害者的千萬分之一，連我都這麼難受了，我無法想像那些真實遇到的人會是什麼感覺」。為了讓她走出情緒，曾敬驊、石知田還會在片場和她玩跳棋。

石知田在劇中壞過頭，上線時經紀人提醒「會不會掉粉」？他本來覺得應該還好，結果上線前3天真的掉粉，甚至有網友留言貼出刀的表情符號，他表示：「我沒想過被那麼討厭欸！」

第1次演這麼討厭的角色，大家都安慰石知田「表示你演得好」，他才逐漸釋懷，坦言：「演的時候不會覺得自己討厭，看的時候覺得這人好糟糕。」並解釋當時在演的時候，他會把角色想像成動物，不會去評斷他的好壞，這樣比較自在。

而曾敬驊在監獄會客的「額頭青筋」精湛演技被觀眾盛讚，他表示：「拍這戲比較累，不過現場跟導演討論，大家都蠻喜歡那樣的呈現，當下感覺對手演員馬志翔確實給我一些蠻衝擊性的東西，就照著那情緒去演出。」

被問現在還能控制青筋演戲嗎？曾敬驊笑說：「我現在膚色很黑。」意指會看不到，他表示體脂也要控制在一個範圍才較容易，透露當時瘦到65公斤，「拍到後面，因為李沐很喜歡訂外送，我就跟她一起訂，體重就回來，又要努力控制，現在差不多72公斤左右」。

柯佳嬿在一部曲尾聲正式亮相，並首次挑戰視障角色，「我們跟真的視障朋友交流，會有一瞬間你會以為他眼睛沒問題，有些特別角度會能看到一些影像，但戲裡我們不希望有這樣的狀態出現，所以要跟機器配合，演的時候要讓自己失焦，沒辦法跟曾敬驊對看」。她透露與曾敬驊有感情戲，會不會有吻戲？他則賣關子：「大家可以期待。」二部曲12月11日於Netflix上線。

