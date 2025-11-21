李沐撞臉北捷「Fumi阿姨」反應曝 石知田施暴遭嗆：屎一屎

李沐撞臉北捷「Fumi阿姨」。（圖／翻攝自Fumi阿姨IG／東森娛樂）





Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》今（21）日舉辦第二部曲媒體茶敘，主演曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、石知田一同出席，演員群坦言有在網路上滑到相關討論，李沐還有看到被說和捷運踹人的「Fumi阿姨」長很像。

《如果我不曾見過太陽》今（21）日舉辦第二部曲媒體茶敘。（圖／東森娛樂）

在第一部中，李沐遭石知田痛下毒手，她透露自己直接跳過該集，「我也覺得蠻難承受、消化的。」她直言從準備角色到演完之後，都會一直滑到類似的社會新聞，「我們講的事情是很真實的，也可能是每一天都在發生的悲劇。」希望能透過戲劇的呈現，讓遭遇類似事件的人得到溫暖。

還有網友提到，在追劇的時候很像看到「Fumi阿姨」在演曉彤（李沐戲名），李沐也笑說自己有滑到，甚至腦中都有畫面，「有人會放照片對比，我一看真的很像。」初次與她合作的柯佳嬿則大讚，李沐在劇中很多鏡頭都很美。

飾演加害者的石知田則提到自己因此掉粉，還有人留言送emoji的刀子給他，而真正讓他走心的是有人要他去「屎一屎」，他直言沒想過會被這麼討厭，「一開始有點走心，但很多人鼓勵我說『代表你演很好啊』，我就好啊好啊。」

石知田在劇中飾演加害者。（圖／東森娛樂）

