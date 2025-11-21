李沐撞臉北捷「Fumi阿姨」反應曝 石知田施暴遭嗆：屎一屎
Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》今（21）日舉辦第二部曲媒體茶敘，主演曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、石知田一同出席，演員群坦言有在網路上滑到相關討論，李沐還有看到被說和捷運踹人的「Fumi阿姨」長很像。
《如果我不曾見過太陽》今（21）日舉辦第二部曲媒體茶敘。（圖／東森娛樂）
在第一部中，李沐遭石知田痛下毒手，她透露自己直接跳過該集，「我也覺得蠻難承受、消化的。」她直言從準備角色到演完之後，都會一直滑到類似的社會新聞，「我們講的事情是很真實的，也可能是每一天都在發生的悲劇。」希望能透過戲劇的呈現，讓遭遇類似事件的人得到溫暖。
還有網友提到，在追劇的時候很像看到「Fumi阿姨」在演曉彤（李沐戲名），李沐也笑說自己有滑到，甚至腦中都有畫面，「有人會放照片對比，我一看真的很像。」初次與她合作的柯佳嬿則大讚，李沐在劇中很多鏡頭都很美。
飾演加害者的石知田則提到自己因此掉粉，還有人留言送emoji的刀子給他，而真正讓他走心的是有人要他去「屎一屎」，他直言沒想過會被這麼討厭，「一開始有點走心，但很多人鼓勵我說『代表你演很好啊』，我就好啊好啊。」
石知田在劇中飾演加害者。（圖／東森娛樂）
【更多東森娛樂報導】
曾敬驊新戲宣傳玩過頭！「全身血黑衣人亂入」挨轟：引起恐慌
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
劉品言生了！甜曬「母女緊擁」合照喊：衝著漂亮來的
其他人也在看
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坤達逃兵遭求刑2年8月 柯佳嬿首露面認：事前不知情
坤達捲入閃兵風波，新北地檢署日前已依涉案事證，對含他在內共12名被告提起公訴，全數求處2年8月徒刑。而他的妻子、金鐘影后柯佳嬿今（11/21）日以亮相新作《如果我不曾見過太陽》二部曲活動，也是事件發生後她首次公開露面。太報 ・ 2 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
薔薔抖出《黑澀會》偷竊慣犯 全部美眉「都知道是她」
薔薔近期加入《小姐不熙娣》主持行列，以《我愛黑澀會》出道的她，聊起演藝圈的荒謬經歷時，竟爆出在節目錄製期間「被偷錢、偷手機是常態」，甚至許多美眉們，都知道慣犯就是「她」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 12 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 4 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
玄彬、孫藝珍奪青龍獎影帝后！夫妻甜蜜相擁 首度公開兒子本名
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國影壇盛事第46屆青龍獎頒獎典禮於昨（19）晚圓滿落幕，而今年最大的看點莫過於玄彬、孫藝珍時隔5年於舞台上同框，且當晚...FTNN新聞網 ・ 1 天前
直擊／哭了！子瑜抵達台灣「高領毛衣現身」千名粉絲暴動 警察也出動
韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早7名成員已先抵達高雄小港機場，從日本出發的子瑜也於4點左右下飛機了，引起粉絲暴動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
范姜彥豐曝近況「努力修補」 拾起碎片面對現實
范姜彥豐日前因為指控粿粿與王子邱勝翊發生婚外情一事，引發大量關注。不過他對外僅正式聲明了兩次，一次為控訴整起事件，另一為回應粿粿拍攝的道歉影片，相隔19天，范姜彥豐發文透露近期心聲，並表示已經獲得潛水A1證照。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
玉澤演發現TWICE來台開唱！ 興奮拍照：歡迎來到臺灣
南韓女團TWICE將在22、23日在高雄國家體育場，舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，成員子瑜在出道10年唱回台灣，讓粉絲為之振奮。有趣的是，目前人在台中拍戲的2PM玉澤演，也發文歡迎TWICE來到台灣，可說比台灣人還要台。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
認愛小7歲廚師男友！小禎鬆口「再婚進度」 揭女兒跟他私下真實互動
小禎日前認愛小7歲廚師男友Alan，昨首度公開現身活動，她受訪透露兩人穩定交往半年，坦言正處於熱戀期，但還沒想到再婚這一步，爸爸胡瓜已見過對方，但媽媽秀秀還沒，她也還沒見過男方的家人，對於是否再婚，她表示一切順其自然。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
重陽節婆媳大戰！ 小Call怒吼「一年拜四十次」婆婆氣到甩門
長久以來，婆媳問題總是困擾著許多家庭，最近藝人小Call就在節目《震震有詞》上，分享與婆婆同住一個屋簷下的事。儘管先生多半站在小Call這邊，但生活習慣的差異，仍不免有些摩擦，比如婆婆習慣叨念夫妻倆晚歸，無法一起用餐，讓她長期累積不少心理壓力，但撇開這些日常細節，小Call其實真心在意婆婆，對婆婆是「有愛的」。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
鬼怪經典台詞「元斌、玄彬、金宇彬」 娶走美女老婆全死會
韓國男神金宇彬昨日（20）下午在官方Fan Café親筆信曝震撼彈，宣布和公開交往10年的女友申敏兒結婚，消息引爆韓網瘋狂送上祝福。金宇彬歷經罹癌停工、事業暫停，所幸女友申敏兒不離不棄陪他走過化療低潮，早已是粉絲公認的「彬嫂」，昨日放送結婚喜訊，收穫粉絲祝福。自由時報 ・ 11 小時前