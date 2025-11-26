李沐新作陷複雜情感 擺盪於台韓兩男自問：可以同時愛兩個人嗎？

李沐（前排中）在《那張照片裡的我們》，同時愛著宋柏緯（左）和振永（右）。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，由知名監製湯昇榮首度執導，攜手新銳導演鄭乃方共同打造台韓愛情電影，並邀請韓國人氣男星振永、金鐘獎女星李沐、宋柏緯演繹跨國三角戀。

李沐在片中飾演照相館攝影師賢英，她周旋於兩位男性之間，一邊是陪伴自己長大的青梅竹馬弘國（宋柏緯飾），一邊是韓國跆拳道教練金浩熙（振永飾）。李沐坦言演出過程中不斷自問：「真的可以這樣嗎？一個人可以同時愛兩個人嗎？一個人真的可以擁有這麼複雜的情感嗎？」

宋柏緯和李沐在《那張照片裡的我們》再度合作。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

李沐為戲學客語、攝影，也花了不少時間鑽研70年代的背景與當時人的情感。她飾演的賢英長年有著弘國的陪伴，但金教練的出現動搖了她。李沐透露對當時情感理解多來自身邊的長輩，在她的觀察下，他們的感情比現代人更複雜許多，也讓她在面對兩男時更加陷入糾葛之中。她解讀這段跨國戀：「即便對方不在身邊，但因為那個人曾出現過、在重要時刻給予力量，所以不會消失，那份感情會在需要勇氣的時候出現。」

振永認為金教練對賢英是一見鍾情，他解釋：「金教練一個人來到異地生活，其實並不知道該如何自己走下去，在這樣的狀況下遇見賢英，對他來說是一件很幸運的事。」

宋柏緯和李沐合作兩部作品都深情守護她，他先前在電影《我吃了那男孩一整年的早餐》是17歲的吉他社社長，到了《那張照片裡的我們》中成了20歲的熱血青年，沒想到從17歲追到20歲，又是一次的成全。宋柏緯表示彼此的默契難用文字形容，他透露其中一場比腕力認輸的戲，他必須成全李沐去愛振永。李沐說：「和柏緯對戲好像不管重來幾次，我都覺得很好玩，因為他每次都會有點不同，而我會很想要感受那個不同，會讓我心情很好。」

《那張照片裡的我們》集結金獎團隊打造，故事以1977年桃園中壢事件為背景，講述照相館攝影師賢英（李沐飾）、韓國跆拳道教練金浩熙（振永飾）與熱血青年弘國（宋柏緯飾）之間的愛情與友情，三人的命運因一場選舉舞弊掀起的抗議風暴徹底改變。電影將於12月24日聖誕跨年檔全台上映。

