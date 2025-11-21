李沐新戲被侵犯難承受 盼戲劇給予鼓勵陪伴

（中央社記者洪素津台北21日電）戲劇「如果我不曾見過太陽」首部曲熱播中，劇中李沐悲慘的經歷讓她在現實生活中也不好受，坦言演出的故事是很真實發生的悲劇，希望透過這部戲可以讓真實受到這種遭遇的人鼓勵和陪伴。

柯佳嬿、曾敬驊、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、石知田今天出席新戲「如果我不曾見過太陽」宣傳記者會，李沐在劇中被多人侵犯，劇情相當慘忍且虐心，李沐坦言不敢看自己被侵犯的戲，怕自己會很難承受，「演出後我也會擔心遇到這樣事情的人，來看這部戲能不能受到鼓勵或影響，但我覺得這樣真實呈現是必須要被看到的，很痛苦但是是事實」；李沐透露有收到同樣遭遇的觀眾給予鼓勵。

廣告 廣告

曾敬驊的爆青筋戲則讓觀眾驚艷，他笑稱當時情緒很到位，且對戲的人讓他很衝擊，再加上當時很瘦，這樣的狀態就自然而然演出來，「我演完真的很累很累」。

石知田這次則演出侵犯李沐的加害人，首度演出反派的他把自己當成動物般嗜血，也早已做好要被討厭的準備，「我的粉絲數都下降了，但其實一開始我沒有想過會被討厭，但自己是觀眾的時候真的覺得自己好糟糕，演的時候我真的覺得還好」，石知田透露有觀眾很入戲，傳訊息送刀子的貼圖，還說：「你怎麼不去死一死」。

程予希在劇中和趙永馨有不少對手戲，趙永馨還拿菜瓜布強刷程予希，說起那場戲，程予希表示在拍攝前有希望趙永馨用力刷，「趙永馨還是很怕我受傷，其實我在片場都不敢跟趙永馨說話，殺青後才敢合照」。

姚淳耀挑戰講台語接地氣的小混混，是石知田的手下，他表示現場很怕石知田，「我不想遇到他，好恐怖，隨時要被威脅感覺」；而和曾敬驊的對戲，姚淳耀被虧可以發展同志情，他更讚曾敬驊用生命在演戲，被打跟打人都要來真的。（編輯：張銘坤）1141121