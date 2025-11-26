李沐新片陷三角戀「能同時愛兩人嗎」 宋柏緯再演暖男深情守護

《那張照片裡的我們》由宋柏緯（左起）、李沐、振永主演。（圖／ 瀚草文創GrX STUDIO 提供）

李沐在電影《那張照片裡的我們》中周旋於兩男之間，一邊是陪伴自己長大的青梅竹馬宋柏緯，一邊是一見鍾情的韓國跆拳道教練振永，讓她演出過程不斷自問：「真的可以這樣嗎？一個人可以同時愛兩個人嗎？一個人真的可以擁有這麼複雜的情感嗎？」尤其此次宋柏緯再扮最強暖男，和李沐合作兩部作品都深情守護她。

宋柏緯先前在《我吃了那男孩一整年的早餐》是17歲的吉他社社長，因喜歡李沐每天為她調製完美比例奶茶，到了《那張照片裡的我們》中成了20歲的熱血青年，依舊默默為李沐付出。再次搭檔李沐，兩人惺惺相惜，宋柏緯表示彼此的默契難用文字形容，他透露其中一場比腕力認輸的戲，他必須成全李沐去愛振永，「那場戲我覺得很深刻，而且我們排戲刻意避免排到最深刻的點上，導演和我們都想保留最新鮮的感覺。」

宋柏緯和李沐片中一場比腕力的戲，兩人情緒大爆發。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

實際開拍時，兩人保留已久的情緒瞬間到位，宋柏緯形容就像下載檔案多次在99%按暫停，最後終於完成下載並打開的舒暢感，直呼：「那感覺真的超爽，拍的當下超過癮！」李沐也狂讚：「和柏緯對戲好像不管重來幾次，我都覺得很好玩，因為他每次都會有點不同，而我會很想要感受那個不同，會讓我心情很好。」

宋柏緯片中深情守護李沐。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

此次李沐為角色學客語、攝影，也花了不少時間鑽研70年代的背景與當時人的情感。她飾演的賢英長年有著弘國的陪伴，但金教練的出現動搖了她的內心。李沐透露，對當時情感理解多來自身邊的長輩，在她的觀察下，他們的感情比現代人更複雜許多，也讓她在面對兩男時更加陷入糾葛之中，「我覺得賢英對金教練的那個情感，最開始是一種好奇、一種有趣，然後漸漸變成一種崇拜，這個崇拜越來越大，還夾帶著金教練對她的好意，變成了像是喜歡的東西。」

振永片中對李沐一見鍾情。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

振永認為金教練對賢英是一見鍾情，他解釋：「金教練一個人來到異地生活，其實並不知道該如何自己走下去，在這樣的狀況下遇見賢英，對他來說是一件很幸運的事，像是生活中出現了一個可以依靠、可以支持的人，對賢英的情感也慢慢地變得更加深刻。」對於兩人的感情，李沐解讀：「即便對方不在身邊，但因為那個人曾出現過、在重要時刻給予力量，所以他不會消失，那份感情會在需要勇氣的時候出現，他不是持續發生，但會成長，變成像是一種信仰般的存在。」

《那張照片裡的我們》將於12月24日在台上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導