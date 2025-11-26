李沐陷台韓三角戀自問「真的可以這樣嗎？」 宋柏緯再扮暖男「成全」振永

李沐(前排中)在《那張照片裡的我們》中，周旋在宋柏緯(左)和振永(右)之間。瀚草文創GrX STUDIO提供

《那張照片裡的我們》李沐片中飾演的照相館攝影師賢英，周旋於陪伴自己長大的青梅竹馬弘國（宋柏緯飾）和一見鍾情的韓國跆拳道教練金浩熙（振永飾）之間。李沐坦言演出過程中不斷自問：「真的可以這樣嗎？一個人可以同時愛兩個人嗎？一個人真的可以擁有這麼複雜的情感嗎？」

宋柏緯再扮最強暖男成全情愛 振永解讀異地戀情

《那張照片裡的我們》故事以1977年桃園中壢事件為背景，三位主角的愛情與友情因一場選舉舞弊掀起的抗議風暴徹底改變。李沐為戲學客語、攝影，也花了不少時間鑽研70年代的時代背景與情感。她透露對當時情感的理解多來自身邊長輩的觀察，她發現長輩們的感情比現代人更為複雜，使她在面對兩男時更加陷入糾葛之中。

李沐解讀賢英對金教練的情感，最開始是好奇、有趣，漸漸變成一種崇拜，這種崇拜夾帶著好意，最終變成了像是喜歡的東西。振永則認為金教練對賢英是一見鍾情，他解釋金教練隻身來到異地生活，遇見賢英是件幸運的事，「像是生活中出現了一個可以依靠、可以支持的人，對賢英的情感也慢慢地變得更加深刻。」

宋柏緯飾演的弘國電影中默默守護在李沐飾演的賢英身邊。瀚草文創GrX STUDIO提供

兩度合作仍無緣宋柏緯 讚與李沐默契極佳超爽

宋柏緯繼電影《我吃了那男孩一整年的早餐》後再度搭檔李沐，從17歲吉他社社長到《那張照片裡的我們》中20歲的熱血青年，他飾演的弘國再次成為最強暖男，依舊默默為李沐付出。

宋柏緯形容兩人默契難用文字形容，他透露其中一場必須比腕力認輸，成全李沐去愛振永的戲，他和李沐排戲時刻意避免排到最深刻的點，想保留最新鮮的感覺。

實際開拍時，兩人保留已久的情緒瞬間到位，他形容就像下載檔案多次在99%按暫停，最後終於完成下載的舒暢感，直呼：「那感覺真的超爽，拍的當下超過癮！」李沐也狂讚：「和柏緯對戲好像不管重來幾次，我都覺得很好玩，因為他每次都會有點不同，而我會很想要感受那個不同，會讓我心情很好。」



