李沐陽揭于朦朧案新疑點！警方錄音「不公開屍檢」洩真相

中國演藝圈震驚的于朦朧離世案，至今疑雲未散。評論人李沐陽在YouTube頻道指出，北京警方一句「不公開屍檢報告」無意間洩露關鍵，顯示于朦朧遺體極可能曾經驗屍，與官方早前「排除刑案」說法相互矛盾。他批評，若真是單純意外，「根本不應該會有屍檢報告可供公開與否的問題」。





李沐陽表示，朝陽警方9月21日發布的警情通報僅以數語帶過「排除刑事案件嫌疑、家屬無異議」，並稱于朦朧母親已透過工作室微博發聲。然而，于朦朧是在9月11日出事，警方卻拖到十天後才通報。李沐陽形容那份文件是一張「禁網通告」，目的在於封鎖輿論。

10月29日，北京朝陽分局再度針對民眾申請案件資訊公開做出書面回覆，要求申請人「自行查閱9月21日通報」。李沐陽批評此舉是在「踢皮球」，等同拒絕回應民間關切。他強調，警方若真無所隱瞞，「只要公開屍檢報告，謠言就會止息」。





他進一步透露，一位勇敢的民眾致電北京市公安局詢問案件進度，接線警員的回應卻意外「露出馬腳」。該警察在通話中強調「醉酒與墜樓有直接關聯」，但當談到屍檢時卻稱：「不會對社會公布，已向家屬講清楚、交代清楚，這是死者與家屬的隱私。」李沐陽指出，警方將屍檢報告稱作「隱私」，等同承認「確實進行過屍檢」。他批評這是「冠冕堂皇的撒謊，欲蓋彌彰」。





李沐陽說，該名民眾將錄音檔上傳後不久即遭刪除，他的朋友幸運及時下載備份，證明內容確有敏感之處。「若真沒問題，何必急著下架？」他認為，這正顯示警方的說法前後矛盾，通報與電話內容明顯不符。





他指出，通報若真已「排除刑案嫌疑」，代表死因明確，就不應有屍檢報告存在；反之，若警察稱「驗屍報告屬隱私」，則證明警方確實做過屍檢。「這就足以說明，于朦朧的死不尋常，至少有疑點，甚至可能存在他殺嫌疑。」李沐陽嘲諷，「在這麼大的輿論壓力下，還用『隱私』搪塞，實在太low了。」





除官方說法矛盾外，現場疑點也層出不窮。李沐陽援引一名網民於10月4日的實地探訪指出，案發地「陽光上東小區」是高檔社區，設有24小時巡邏，但事發當晚的撕心裂肺哭喊卻無人理會。該名網民進入社區詢問保安：「既然全天巡邏，怎會聽不見那麼大的聲音？」保安反問：「你是粉絲吧？」反應閃爍。





網民觀察，現場未見警戒線，血跡被清理，窗紗似曾修復。窗外綠化帶寬約2至3公尺，灌木可形成緩衝，墜落應留明顯痕跡。當他質問保安有無良知時，對方僅回「我只是打工的」。最後，物業人員出面勸離，淡淡說：「于朦朧更出名了，以前10個人知道，現在100個人知道。」網民回：「是，全世界都知道了。」





李沐陽據此推論，當晚哭聲劇烈，小區保安與住戶不可能全無察覺。他質疑，是否有人提前告知保安「無論發生什麼都別管」？或居民被恐嚇不得報警？「這種沈默，比謀殺更駭人。」





他總結表示，整起事件從暗網影片、現場勘查、警方通報到錄音流出，全都存在矛盾。若真是意外死亡，北京警方只要公開屍檢報告，謠言自然止於真相，而不是靠刪帖與封號。

