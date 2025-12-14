李沐＋振永共譜台韓戀情電影《那張照片裡的我們》5大看點別錯過！

李沐（左）和韓星振永在《那張照片裡的我們》一見鍾情。（ 瀚草文創GrX STUDIO 提供）

【文 / 雀雀】台韓愛情電影《那張照片裡的我們》由李沐、振永與宋柏緯所主演，電影聚焦在七○年代台灣，彼時全民為監督選舉避免發生「黑箱作業」而出現抗爭的聲音。彼時，喜歡攝影的少女「賢英」，大學生「弘國」和韓國跆拳道教練「浩熙」的三角戀也被時代拉扯捲入，電影將帶觀眾看見最純愛的台灣青春戀曲以及最熱血的「中壢事件」歷史事件重現！一起來細讀本片5大亮點。

振永在片中飾演跆拳道教練，雖然他本身沒有底子，但也架式十足。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》看點1. 韓版《那些年》振永演帥氣保鑣保護李沐有一套

韓版《那些年，我們一起追的女孩》、Netflix 影集《SWEET HOME》振永首度參與國際合作，搭檔新生代演員李沐、宋柏緯共譜難解三角戀，絕對是本片必看亮點之一。

廣告 廣告

韓星振永在《那張照片裡的我們》秀出精壯好身材。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

振永飾演的「金浩熙」原為韓國總統保鑣，卻因故離職，來到台灣單擔任跆拳道教練。在他拍攝教科書封面時認識了少女賢英，兩人關係逐漸靠近，並相約登上合歡山賞雪。邂逅期間，還有「中壢事件」爆發，身為保鑣的他，當然會有帥氣保護李沐的戲碼可以期待！

李沐這次拍《那張照片裡的我們》有不少客語台詞。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》看點2. 李沐演出柔弱到堅毅女攝影師成長弧線肉眼可見

有閱讀障礙、識字困難的賢英，對於影像卻非常敏銳。在父親照相館工作的她非常喜歡攝影，也渴望走出去，看看這個世界。看似柔弱的她，因為認識了來自韓國的跆拳道教練金浩熙，而變得更勇於面對挑戰與冒險。李沐因Netflix 影集《誰是被害者》而成兩屆金鐘獎得主的新銳演員演技派，在《那張照片裡的我們》裡面，把受到攝影、愛情和政治歷史事件啟蒙的少女角色成長弧線演繹得肉眼可見，具蛻變感的表演非常有看頭。

宋柏緯片中飾演熱愛音樂的青年「弘國」，靠著聽1977年歌單和眼鏡入戲。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》看點3. 宋柏緯中英客台語四聲道演出感情餘韻！

金鐘53雙料入圍並以BL網路劇《HIStory系列》受到矚目的宋柏緯，在《那張照片裡的我們》中飾演中央大學吉他社風雲人物「弘國」，弘國與李沐所飾演的賢英是青梅竹馬，雖然有個外省警察父親，卻也擁有滿腔革命熱血，一頭長髮和吉他就是他叛逆的標記。片中作為「高材生」擔當，宋柏緯中英客台語四聲道演出之外還加碼外省腔調揶揄自己父親、並唱著暗藏革命意涵的歌曲抒情，是身心靈都充滿理想性也具有實踐力的文青革命家，堪稱是宋柏緯又一代表作演出。

李沐（前排中）在《那張照片裡的我們》，同時愛著宋柏緯（左）和振永（右）。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》看點4. 台灣招牌愛情、親情與時代革命的一次顯影

作為一部台灣電影，《那張照片裡的我們》展現了台灣招牌青春愛情電影的基因，且在父女與父子親情的刻畫上也極具溫度，還連帶將「象徵台灣投票文化走向公平公正公開的歷史關鍵時刻」的時代革命也一併顯影出來，讓觀眾看個清楚。是個舉重若輕、誠意十足的純愛時代戲。

《那張照片裡的我們》出動300名臨演打造逼真抗議場面，李沐飾演的賢英在人群中記錄下一切。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》看點5. 《茶金》《聽海湧》名監製湯昇榮的導演處女作

《那張照片裡的我們》是由《茶金》、《聽海湧》的幕後功臣監製湯昇榮初執導演筒，並與也是新導演的鄭乃方導演聯手執導。湯昇榮多年來擔任多次金曲、金鐘評審，擁有導演、製作人、詞曲創作等專業視角，這次在《那張照片裡的我們》還加入「台韓戀曲創新格局視角，是延續《The Outlaw Doctor 化外之醫》後又一跨國拍戲的台灣影劇史里程碑。

振永和李沐在《那張照片裡的我們》中詮釋一段動盪時代下的愛情故事。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

湯昇榮坦言：「《那張照片裡的我們》想傳遞的，不只是愛情，更是一份關於如何在困境中活出自我、找回生命力量、與世界對話的勇氣。」一語道盡1970年代的台灣，獨特而鮮明的人文風景樣貌，而《那張照片裡的我們》確實也拍出了時代浪潮下無法被抹滅的傷痕。片如其名《那張照片裡的我們》，是留下記憶，不該被忘記的見證歷史作品。

《那張照片裡的我們》將於12/24全台上映。

宋柏緯和李沐在《那張照片裡的我們》再度合作，默契十足，比腕力的橋段打動不少人。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！