李沐「太陽」多人侵犯 編導簡奇峯強調演員安全感

（中央社記者洪素津台北15日電）戲劇「如果我不曾見過太陽」以悲慘人生開局，曾敬驊飾殺人魔，李沐則慘遭多人侵犯，編導簡奇峯如二廚備料「給足演員安全感」，導演蔣繼正接手翻炒，捕捉意外瞬間，揭密侵犯畫面衝擊拍攝幕後。

戲劇「如果我不曾見過太陽」集結曾敬驊、李沐、石知田、徐鈞浩、陳孝萱、李淑楨、蔡燦得、江宏恩、程予希、柯佳嬿等演員齊聚飆戲，每個角色都得面對不少「情緒折磨」。

「太陽」暗黑呈現悲慘社會議題 編導簡奇峯給足演員安全感

廣告 廣告

曾敬驊得面對嗜賭家暴父親和隱忍無能的母親；李沐、柯佳嬿得面對多人侵犯後的治癒過程，飾反派的石知田、徐鈞浩呈現最赤裸的心魔給觀眾檢視，最終自食惡果；陳孝萱、李淑楨飾演的母親更是揭開受害人和加害人的心理折磨，編導簡奇峯接受中央社專訪表示，「我的功能就是給足演員安全感，在互相信任的狀態下，他們可以盡全力釋放」。

簡奇峯進一步解釋，自己的職責就是協助演員理解劇本，演員的情緒也是重點之一，「這一齣劇時間長，情緒也相對濃厚，我的部分就是讓演員有安全感，讓他們知道在鏡頭前要做什麼事，目的就是找出演員最舒服的姿態，讓他們可以信任我們來釋放角色狀態」。

曾敬驊爆青筋太驚艷 導演蔣繼正細膩捕捉手指細節

簡奇峯形容自己就像個二廚，把料備好，就交給導演蔣繼正大力翻炒，一旁的蔣繼正說明自己是攝影師出身，擅長用畫面說故事，提起劇中曾敬驊在監獄裡爆青筋的那幕，蔣繼正笑說：「我真的是滿驚豔的，我機器擺的位置剛好他爆青筋出來，後來繼續捕捉他手指的小細節，希望不要浪費青筋，讓畫面更加分」。

蔣繼正表示拍攝時他會認真去體會現在對戲演員的情緒，「拍攝那一幕的時候，我感受到馬志翔給予的情緒很濃，曾敬驊就深陷在那個情境裡，這時鏡頭就要判斷要轉向哪裡，才不會錯過演員飆戲的瞬間，因為有時候過了就沒有了」。

李沐遭多人侵犯畫面衝擊 做好承擔輿論準備

劇中最重要的劇碼就是李沐被石知田、徐鈞浩等人侵犯的大場面，簡奇峯和蔣繼正皆表示老早就在構想如何拍攝，也請了親密指導、武術導演，簡奇峯坦言侵犯場面最重要的是「演員心態」，「李沐一定會比較醜，也得詮釋許多痛感場面，我很感謝她完全付出，其他飾演加害者的演員也是一喊卡就保持距離」。

這場多人侵犯戲耗時2晚，簡奇峯強調該場次是女主角的人生大轉折，也是演員相當能量的魔鬼場次，「我們沒有要裸露，也避免性暗示，摩擦、律動我們都不要」，知道這些畫面會給觀眾衝擊，如果觀眾有感，那對劇組來說就是好事，要處理侵犯議題，本來就得承擔輿論。

對於演出的成果，簡奇峯感謝演員付出，「這就是演員間和劇組最好也最感動的配合，我們保護、接住演員，演員放心能量釋放，這就是安全感」。蔣繼正則在這場多人侵犯劇碼多加了一台機器，也增加許多工作人員，多一台機器，拍攝角度與鏡位更受限，但為了保護演員，就是要做足準備，「因為這種戲，頂多演兩遍就沒力了」。

曾敬驊跨越道德線砸爛臉 「演員情緒」成就好戲

受害者身陷悲慘情緒，蔣繼正認為所有的殺人場面，都是在凸顯演員情緒，不是手法，進而點出報復爽感，提起劇中曾敬驊殺徐鈞浩的場面，「為什麼曾敬驊要把他的臉砸得稀巴爛，因為這是他跨越道德線很重要的關鍵，他把怨氣都宣洩出來了，他已經不是人了，我要求要血淋淋的呈現」。

劇中除曾敬驊、李沐的精彩演出，簡奇峯認為飾演反派的石知田、徐鈞浩那幾個加害人也付出全部的自己，「大家可以發現他們全都沒有以前的包袱，那就是他們對劇組的強烈信任感」；還有演出母親角色的蔡燦得、陳孝萱、李淑楨，簡奇峯讚賞受到這些資深演員的照顧，鏡頭一擺出來，馬上上戲，劇組就是服務他們的演技，「不是我們照顧演員，而是我們與演員的互相扶持」。（編輯：李亨山）1141215