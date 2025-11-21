李沐《太陽》被欺負心聲曝光 石知田壞到被嗆：怎麼不去死一死

曾敬驊、柯佳嬿、李沐在劇中的關係令人好奇。（圖／蘇聖倫攝）

Netflix《如果我不曾見過太陽》二部曲將在12月11日上線，主要演員曾敬驊、李沐、柯佳嬿、江齊、程予希、石知田、姚淳耀等人今（21日）出席記者會，曾敬驊在劇中的表現獲得觀眾好評，尤其是一場「額頭冒青筋」的戲掀起熱烈討論，曾敬驊開玩笑說拍完那場戲去做了全身健康檢查，但主要原因為那時他瘦到65公斤，體脂低所以青筋很明顯，現在他回到72公斤，就無法隨時讓青筋浮現。

石知田因為角色太壞而掉粉。（圖／蘇聖倫攝）

劇中另一段備受討論的情節，就是李沐遭石知田為首的壞學生們性侵，李沐坦言自己不敢看那一集，石知田則因為角色太壞而掉粉，甚至還有網友很認真地說「怎麼不去死一死」，笑說：「沒有想過會被這麼討厭，一開始有點走心，但大家都鼓勵我演得很好啊。」不過就連他自己在看的時候也覺得這個角色很討厭，「演的時候更誇張，有把自己用得更猙獰一點，把自己想像成蛇，用一些舌頭的戲，但導演有所取捨。」

曾敬驊、李沐、柯佳嬿、江齊、程予希、石知田、姚淳耀出席記者會。（圖／蘇聖倫攝）

李沐則說自己沒有特別跟石知田保持距離，「這場戲滿大的，是一個挑戰，過程就是大家互相幫助。」她也說拍攝當下沒有太大的感覺，拍完後才發現自己對這件事情的心情很複雜，「我只是一個演戲的人，遭受的痛苦不及真的遭遇的人千分之一。」自稱「台北市跳棋冠軍」的她會在片場找大家下棋，來轉移沉重的心情。

姚淳耀是劇中另一個反派角色，但他說自己在拍攝時很怕石知田，覺得對方入戲時的狀態很瘋狂，他也有痛毆曾敬驊的戲份，看起來完全沒在手軟，「敬驊用生命在演戲，會想感受真實感，但我滿怕他真的受傷。」劇中姚淳耀說著非常流利台語，他過去主持過台語外景節目，也會請教爸爸及現場攝影大哥，並透露劇組原本要他選擇說台語或客語，「我不會說客語，秒選台語！」

柯佳嬿此次飾演盲人，這也是她首度詮釋這類型的角色，在開拍前劇組安排她到愛盲基金會，與視障人士聊天，理解他們的日常生活。柯佳嬿也說最大的挑戰是拍攝時，她無法看著對手演員，「像是我完全不知道曾敬驊那場戲長什麼樣子，眼睛對焦要跟攝影機配合。」

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

