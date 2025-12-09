李沛旭「手臂比女藝人腿還粗」 庾澄慶在旁狂補刀

温昇豪與李沛旭、方宥心等藝人一同上《哈！真相大白了》，本集出現一道引爆現場火花的題目：「學姊將學弟的告白信發上網路是否違法？」男女參賽者瞬間分站兩邊，方宥心與龐蕾馨皆認為題目敘述屬「Ｏ」，方宥心解釋，「我們工作上的書信、合約會有保密條款。」哈林聽後追問：「人家寫告白信給妳，因為沒簽保密條款，所以可以放上網？」龐蕾馨則語氣十分篤定：「他給了我，信就是我的，要怎麼樣是我的事。」還補上一句：「如果是裸照我就不會放。」哈林看她反應俐落，笑稱她是「理直氣壯的人」。

温昇豪和李沛旭。（圖／公視）

男生們則一面倒選「Ｘ」，温昇豪淡淡說：「這可能有點妨害秘密，把我秘密公開了。」洪暐哲也認為，「信上可能有電話等個資，不適合公開。」王為則從心情切入，「上面有我的署名，我只想給學姊看吧？」李沛旭補充：「文字內容是學弟寫的，是他的隱私。」

沒想到李沛旭的發言讓龐蕾馨瞬間「炸裂」回嗆：「我怎麼知道是學弟你親筆寫的？」李沛旭立刻反駁：「我又沒追妳，奇怪！」兩人就此鬧起小口角。庾澄慶見狀還補刀，笑指李沛旭：「他的手比妳腿還粗。」龐蕾馨也不示弱：「我也是有老公的，只是沒這麼壯。」眼看火藥味升溫，温昇豪只好跳出來打圓場：「大家平手，還有機會。」

題目公布正解為「Ｘ」，節目法律專家黃杰律師說明：「學弟的文字屬於其著作，受到著作權法保護。學姊公開發表即侵犯公開發表權，因此違法。」龐蕾馨聽完仍不服氣：「唉呦，不公平！」