李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼

李沛旭以筋肉人形象現身。（圖／好看娛樂提供）





健身運動競技節目《最強的身體》本週迎來「最強男演員組」的正面對決，李沛旭、許仁杰、梅賢治、林家佑、龍語申、簡劭峰齊聚一堂，肌肉、爆發力一次到位。另一邊，「外景主持人組」也不遑多讓，班傑、吉雷米、徐愷、八弟蕭志瑋、戴谷年（ELMO）強勢參戰，從賽前互嗆到賽中崩潰，笑點十足。

龍語申首次挑戰男單賽事，賽前就霸氣放話「要先有對手！」氣場全開。李沛旭則以長年自律健身，這次參賽自嘲：「現在才回歸演藝圈！」驚人的體魄震懾全場，連擔任大來賓的前職籃球員林力仁都忍不住驚呼「太震驚了！」而面對掌聲與關注，李沛旭卻一派淡定，謙稱現階段最重要的是「求平安、注意安全」。

八弟蕭志瑋累到迷失方向，關鍵時刻老婆元元親自陪跑。（圖／好看娛樂提供）

身為高雄人的許仁杰賽前幽默喊話其他選手「給點面子」，笑說比完要帶大家去高雄吃好料，十足地主魅力。至於全場最年輕的簡劭峰，一開口就向前輩嗆聲：「平常都是看各位演，這次該輪到我了吧！」現場氣氛瞬間沸騰。平日就接觸龍舟運動的他，在高強度賽事中展現出驚人耐力與意志力，被大來賓一致點名是本集最大黑馬。

外景主持人組同樣戲劇張力爆表，八弟蕭志瑋賽前狠話連發，自信表示「你們惹不起」，結果比賽進行到一半卻累到迷失方向，關鍵時刻老婆元元在場邊化身最強應援，甚至親自陪跑，才讓八弟順利完成賽事。完賽後八弟感性告白：「老婆是我最大的後盾，希望能完賽證明給她看。」甜蜜畫面也成為本集最閃一幕。



