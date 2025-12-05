李沛旭曬夫妻甜蜜自拍 大讚老婆1部位「驕傲亮點」

李沛旭熱愛健身。（圖／中時資料照片）

男星李沛旭近年淡出演藝圈，專注投入健身事業，並於2022年宣布與圈外正妹女友結婚，正式晉升人夫。婚後的他依舊保持高強度訓練，壯碩結實的體態一直是粉絲關注焦點，不時也會在社群分享生活點滴。李沛旭5日，在IG限時動態公開一張與老婆的對鏡自拍合照，不僅散發濃濃甜蜜氛圍，更興奮指出太太最令他「驕傲」的亮點。

李沛旭穿著黑底紅色潑漆風外套，厚實胸肩線條即使隔著衣料仍相當明顯，壯碩身材藏不住，拿著手機掌鏡自拍，臉上帶著滿足微笑，甜蜜摟著愛妻，女方穿著貼身白色長袖微透膚上衣搭配深灰褲，整體穿搭簡約又帶點街頭個性，靠在李沛旭肩上，露出溫柔的笑意，手臂線條因貼身布料而格外清楚，呈現緊實卻不誇張的完美肌肉曲線。

廣告 廣告

李沛旭曬夫妻自拍放閃，讚妻子身材好。（圖／翻攝自 IG@patricklee_proudtobe）

李沛旭向來愛妻、寵妻不手軟，這次也特別在限動放閃寫下：「夫妻日常。亮點是李太太那令人驕傲的三頭肌…」，語氣中滿滿同為健身族群的欣賞與自豪，夫妻倆把健身視為共同語言，不僅陪伴彼此，也一起變得更好。

如今的李沛旭雖然減少戲劇作品，但在健身事業與生活分享上依然活躍，社群經營也持續保持熱度。如今公開的近照展現夫妻情深，也讓外界看見他婚後幸福甜蜜的日常。

更多中時新聞網報導

雷艾美爬非洲山崩潰怒吼

保健》秋冬轉冷就憂鬱 就醫解心結

三足鼎立或一枝獨秀？還有變數