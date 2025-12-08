李沛旭為告白信激辯女星！哈林補刀「手比腿粗」温昇豪急緩頰

《整形過後》演員龎蕾馨（左起）、温昇豪、洪暐哲到哈林節目作客。（圖／公視提供）





哈林（庾澄慶）主持的《哈！真相大白了》近日邀來《整形過後》製作人兼主演温昇豪、演員龎蕾馨、洪暐哲及李沛旭、方宥心、王為等藝人，節目上一道「學姊將學弟的告白信發上網路」題目，竟讓男女參賽者分站兩邊，龎蕾馨更與李沛旭更現場鬥嘴。

面對這道法律題「學姊將學弟的告白信發上網路，但因學姊是當事人，所以沒有違法」，方宥心、龎蕾馨都選「○」，方宥心說「我們工作上的書信、合約，會有一條叫保密條款」，讓哈林笑問「人家寫告白信給妳，因為沒有簽保密條款，所以可以放上網？」。龎蕾馨則理直氣壯地說「他（學弟）給了我，信就是我的，要怎麼樣是我的事」，哈林聽後讚她是「理直氣壯的人」，龎蕾馨攤手伸舌露出調皮一面，還笑說「如果是裸照我就不會放」。

王為（左起）、方宥心、李沛旭、温昇豪、龎蕾馨、洪暐哲為一道題目分邊。（圖／公視提供）

現場參賽男性好面子，這題都答「╳」，温昇豪抿嘴笑說「這可能有點妨害秘密，把我秘密公開」，洪暐哲也認為信上可能有電話等個資「不適合上網公開」，王為說「個人心理上不願意，上頭有我署名，而且我只想給學姊看吧？」李沛旭則加碼說「文字內容是屬於學弟寫的這一方，那是他的隱私吧？」。

沒想到李沛旭一番話讓龎蕾馨聽了沒好氣說「我怎麼知道是學弟你親筆寫的？」李沛旭反嗆「我又沒追妳，奇怪！」兩人頓時鬥起嘴。主持人哈林還不饒人「補刀」，指著身材壯碩的李沛旭說「他的手比妳腿還粗」，讓龎蕾馨忍不住反擊「我也是有老公的，只是沒這麼壯」，看著戰局意外升溫，哈林讓領軍的温昇豪出面緩頰說「大家平手，還有機會！」

而這題答案公布竟是「╳」，節目上的法律專家、律師黃杰解釋，「由於學弟的文字是他的著作，可以主張受到著作權法保護」，他更進一步說「學姊將文字公開發表，同時侵犯學弟的公開發表權，所以是會違反著作權法的規定」。但龎蕾馨仍不服說「唉呦，不公平！」，讓哈林搞笑說「你說的都對，是我們答案不對」，此舉又讓現場笑翻。



