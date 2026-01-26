四季線上/綜合報導

民視最新熱播八點檔《豆腐媽媽》劇情進入新一波高潮！實力派女星李沛綾正式加入劇組，飾演命運坎坷的「盧莉君」一角。這不僅是她睽違多年再次挑戰極具張力的悲劇角色，更是她與金獎導演馮凱繼經典劇集《飛龍在天》、《世間路》後，時隔 20 年的重磅合作。

李沛綾興奮表示，提到 20 年前曾在馮凱導演執導的《飛龍在天》、《青龍好漢》及《世間路》中有過深度合作。她感性表示：「演凱哥導的戲最過癮的就是情感處理非常細膩。他對劇本要求極高，每一句台詞都會親自潤飾，讓口氣更符合角色性格，讓演員能瞬間進入狀況」。

李沛綾加入《豆腐媽媽》演出！為老公「頂罪坐牢20年」卻慘遭吳皓昇背叛逼離婚

在《豆腐媽媽》中，李沛綾飾演的角色「盧莉君」堪稱是全劇最令人心疼的「傻女人」。她為了深愛的丈夫王正豪（吳皓昇 飾）不惜頂罪入獄，將 20 年的青春歲月奉獻給冰冷的牢籠。沒想到出獄後，迎接她的不是家庭的溫暖，而是已長大卻疏遠的兒女，以及丈夫無情的背叛與離婚協議。

日前拍攝一場關鍵的離婚大戲，李沛綾與吳皓昇在現場火花四射。李沛綾坦言，因為太過投入角色情緒，現場哭到不能自已，事後看到回放更自嘲：「真的哭得太投入、太醜了！」但也因為導演對台詞的深度修飾，讓這場撕心裂肺的對手戲層次分明，兩人拍完後都直呼「演得太過癮」。

面對鏡頭前的「醜態」，李沛綾顯得十分豁達。她表示，比起維持完美的形象，她更在乎表演的生命力，「希望觀眾不要太介意美醜，可以接受我用心投入演出的真實性。」而這次很開心可以跟吳皓昇老搭檔再次合作，大家默契都在，一工作就知道感覺對了，除此之外可以跟子女羅子惟、王晴飆戲也是她相當期待的！

