李沛綾加入《豆腐媽媽》演出！為老公「頂罪坐牢20年」卻慘遭吳皓昇背叛逼離婚
四季線上/綜合報導
民視最新熱播八點檔《豆腐媽媽》劇情進入新一波高潮！實力派女星李沛綾正式加入劇組，飾演命運坎坷的「盧莉君」一角。這不僅是她睽違多年再次挑戰極具張力的悲劇角色，更是她與金獎導演馮凱繼經典劇集《飛龍在天》、《世間路》後，時隔 20 年的重磅合作。
李沛綾興奮表示，提到 20 年前曾在馮凱導演執導的《飛龍在天》、《青龍好漢》及《世間路》中有過深度合作。她感性表示：「演凱哥導的戲最過癮的就是情感處理非常細膩。他對劇本要求極高，每一句台詞都會親自潤飾，讓口氣更符合角色性格，讓演員能瞬間進入狀況」。
在《豆腐媽媽》中，李沛綾飾演的角色「盧莉君」堪稱是全劇最令人心疼的「傻女人」。她為了深愛的丈夫王正豪（吳皓昇 飾）不惜頂罪入獄，將 20 年的青春歲月奉獻給冰冷的牢籠。沒想到出獄後，迎接她的不是家庭的溫暖，而是已長大卻疏遠的兒女，以及丈夫無情的背叛與離婚協議。
日前拍攝一場關鍵的離婚大戲，李沛綾與吳皓昇在現場火花四射。李沛綾坦言，因為太過投入角色情緒，現場哭到不能自已，事後看到回放更自嘲：「真的哭得太投入、太醜了！」但也因為導演對台詞的深度修飾，讓這場撕心裂肺的對手戲層次分明，兩人拍完後都直呼「演得太過癮」。
面對鏡頭前的「醜態」，李沛綾顯得十分豁達。她表示，比起維持完美的形象，她更在乎表演的生命力，「希望觀眾不要太介意美醜，可以接受我用心投入演出的真實性。」而這次很開心可以跟吳皓昇老搭檔再次合作，大家默契都在，一工作就知道感覺對了，除此之外可以跟子女羅子惟、王晴飆戲也是她相當期待的！
【看更多】
《豆腐媽媽》有新角色登場！吳皓昇崩潰「這女神的出現」讓他大喊頭痛
王瞳無預警現身攝影棚！同框《豆腐媽媽》潘奕如 引網暴動「加入演出嗎？」
謝瓊煖大爆料《豆腐媽媽》蘇晏霈拍戲「突即興加這句台詞」！意外洩「私下近況」
【追好劇】《豆腐媽媽》第24集線上看
更多四季線上報導
不再演苦情女！陳仙梅《豆腐媽媽》頂嘴公婆「惹怒洪都拉斯」劇透角色：會讓你討厭死
郭忠祐《豆腐媽媽》演活「社恐」人格！髮型太潮豬哥亮女兒：越看越想叫你爸
《豆腐媽媽》生出番外篇？宮美樂、馬國弼合體「謀一事」 楊繡惠也在其中
其他人也在看
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 14則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」
歌手卜星慧的製作人男友上個月因心肌梗塞猝逝，未料身為大地主的男友家人，竟在24小時內下達逐客令並收回工作室，讓她瞬間流離失所。事實上，演藝圈中不少女星也曾滿心期待嫁入豪門，最終下場卻一個比一個悽慘，甚至有人在另一半離世後，慘遭婆家無情驅逐。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
阿湯哥也申請過爬台北101！劇組遭拒 李永萍談行銷：若影視協拍是很好方案
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美國攀岩傳奇霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分成功登頂，讓世界看見台灣。對此，前...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 38則留言
黃曉明爆分手葉珂「與Angelababy同遊迪士尼」被直擊 離婚4年私下真實互動全曝光
中國男星黃曉明當年舉辦世紀婚禮，喜娶小13歲的Angelababy（楊穎），不過看似幸福美滿的7年婚姻，卻在2022年宣布離婚，雙方一舉一動仍引發關注。據了解，黃曉明分手新歡葉珂後，25日被民眾直擊，一同現身迪士尼，私下真實互動也全被拍下。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 9則留言
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 5則留言
《薰衣草》男神合肥現蹤！土潮穿搭遭譏「暴發戶」 49歲凍齡神顏網驚呆
曾以《薰衣草》、《海豚灣戀人》紅遍全亞洲，受封為「初代偶像劇王子」的港星許紹洋，近年將事業重心轉往中國。現年 49 歲的他，近日在合肥商演期間被粉絲偶遇並留下合影。然而，許紹洋當天極具個人風格的穿搭卻意外成為焦點，特別是腰間的鮮紅配件，被部分毒舌網友調侃充滿「暴發戶」既視感，掀起兩極評價。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
典LU婚禮》許光漢「這名字」現身全場暴動！Lulu當面拒絕：只要嫁陳漢典
陳漢典與 Lulu黃路梓茵今（25）日於台北文華東方酒店舉行盛大婚禮，現場席開 70 桌，星光熠熠的程度被形容「比三金頒獎典禮還誇張」。而婚禮現場最大的驚喜，莫過於「國民老公」許光漢的帥氣現身，他不僅人到場，名字還被諧音幽默玩梗，讓全場賓客笑聲不斷。自由時報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 8則留言
「永遠的小倩」王祖賢58歲了還是好美！自拍影片罕見全臉入鏡 素顏氣質依舊在線！
影片中，王祖賢語氣平靜卻很有力量，她說：「我希望我無論幾歲，永遠都能順著自己的心意而活，讓時間成為禮物，活出我喜歡的樣子。」短短幾句話，被不少粉絲形容是「一聽就懂她現在過得很好的那種狀態」。其實早在去年二月，王祖賢就在加拿大開設屬於自己的艾灸養生會館，吸...styletc ・ 2 天前 ・ 35則留言
曾莞婷抽到Lulu捧花台上大喊：先別！ 馬上被綜藝一哥點名想追
陳漢典、Lulu黃路梓茵25日在東方文華舉辦婚宴席開70桌，半個演藝圈都到場祝福，他們特別請吳宗憲擔任證婚人。抽捧花環節時，Lulu邀了幾位好友上台，其中藝人包含了Amanda和曾莞婷，最後由曾莞婷抽到。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 6則留言
霍諾德91分鐘登101曾說「不想死在好友面前」 摯友華裔奧斯卡大導金國威曝「心碎想法」坦言：掉下去也得繼續拍
2026 年 1 月 25 日，美國傳奇攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）以 91 分鐘神速徒手征服台北 101，完成人類史上最震撼的城市攀爬。然而，在這場全球直播的巔峰壯舉背後，支撐畫面的是一場關於生死、友誼與職業道德的極限拉扯。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 13則留言
典Lu婚禮破冰坐同桌？吳宗憲、辛龍私下真實互動曝光
男星辛龍在2020年痛失愛妻劉真。劉真因心臟手術後病況不佳，與病魔搏鬥45天仍不幸離世，享年44歲。喪妻之痛讓辛龍一度選擇隱身，遠離螢光幕前，專注照顧女兒與創作生活。多年低調後，他日前宣布復出，加盟新經紀公司；昨（25）日他也與昔日老闆吳宗憲一同出席陳漢典與Lulu的婚宴，兩人被安排坐在同桌，互動引發外界關注。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 4則留言
胡瓜《週末最強大》驚爆暫時休息 華視緊急回應
胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）主持的《週末最強大》上月中才開心慶祝首播電視收視率破 1，沒想到今（1╱26）卻被爆本周是節目最後1次錄影，對此，華視也緊急回應了。太報 ・ 18 小時前 ・ 3則留言
典LU婚禮》曾莞婷「水蛇腰」嗨奪捧花！遭Lulu出賣：LINE在這裡
演藝圈今日（25日）迎來世紀喜事，陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在台北文華東方酒店盛大完婚。現場星光熠熠，身為新娘好閨密的女神曾莞婷，一現身便成為全場焦點。她身穿超貼身深色裙裝，玲瓏有緻的「水蛇腰」曲線畢露，搭配俏皮公主頭造型，甜美又不失性感，一出場就秒殺攝影師底片，稍早更幸運拿下捧花。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3則留言