李洋備詢尷尬回覆「怎麼對付大谷翔平」 賈永婕給出答案

101董座賈永婕。(圖／中時資料照)

運動部長李洋26日赴立法院接受備詢，被國民黨立委葉元之問到明年經典賽，面對大谷翔平有什麼策略時，一開始雖然面露尷尬，不過仍給出回應，質詢內容在網上掀起熱議。對此，101董座賈永婕也跟李洋喊話，表示自己已經想出辦法。

李洋昨到立法院進行業務報告與備詢，被國民黨立委葉元之問及面對日本隊大谷翔平這種等級的明星選手，是否有贏球策略？李洋一開始雖然面露尷尬，仍機智地作出回應，強調會仰賴運動科學中心數據分析，找出解決之道。這段過程在網路掀起熱議，稍早，101董座賈永婕直接給出答案，「李洋部長，我知道要怎麼來對付大谷翔平了，台北101光明燈亮起來」。

運動部長李洋26日赴立法院接受備詢。（圖／姚志平攝）

賈永婕會給出這樣的建議，可以回朔到今年2月25日，賈永婕不僅到場為中華隊加油，還在臉書曬出於台北101大樓外觀點起「光明燈」的照片，應援標語包括「Team Taiwan」、「沒在怕的」、「中華英雄拼到底」等6組，剛好中華隊當晚就以6比3擊敗西班牙，成功拿下2026年世界棒球經典賽正賽門票，讓賈永婕激動表示：「這是一種玄學，就是要大聲吼出來」。

賈永婕接著分享5月受邀到MLB擔任開球嘉賓的過程，她表示在休息室走道巧遇大谷翔平，兩人僅相距30公尺的距離，由於見到偶像過於緊張，就沒有過去打擾對方，但還是不忘分享化身小粉絲的舉動：「默默地跟著他高大的背影一路走到Bus，就算是背影也帥爆了」。

