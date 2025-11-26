李洋備詢首秀談WBC！曝大谷對策「補助移訓、運科」助中華隊

（記者石耀宇／綜合報導）運動部長、前羽球奧運金牌李洋今（26）日首次以部長身分赴立法院教育及文化委員會進行業務報告，期間遭立委詢問明年WBC世界棒球經典賽備戰狀況，並點名日本隊由大谷翔平領軍，質疑運動部將如何協助中華隊應戰。對此，李洋表示，運動部已針對聯盟提出的移地訓練與考察計畫提供補助，相關運動科技資源亦會投入；至於能否將大谷翔平納入運科分析，「還需要再商議」。

2026經典賽將於明年3月開打，日本隊昨正式宣布大谷翔平參賽，引發亞洲棒壇高度關注。李洋今日備詢時被問及中華隊對賽展望，他表示：「身為運動員，我相信所有選手都會全力以赴，展現最佳態度與實力，追求最好的成績。」

圖／大谷翔平宣布回歸WBC。（翻攝 大谷翔平 IG）

立委追問，既然大谷翔平確定上陣，運動部是否會提供技術分析、偵察或對策支援。李洋回應，國訓中心確實具備相關運動科學研發能力，但若要針對特定球員如大谷翔平進行技術納入分析，「仍需要再討論」。

他並強調，職棒聯盟已向運動部提出相關準備計畫，包括赴美考察與移地訓練等需求，運動部皆已核定並提供資源支援，以協助中華隊在明年賽事中有最佳備戰條件。

