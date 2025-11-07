李洋傳授李遠羽球密技 動滋券X文化幣加碼

▲▲文化部、運動部攜手推出「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼，11月底前完成指定任務，即可獲得最多200點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。（圖／文化部提供）

[NOWnews今日新聞] 年輕國民專屬的動滋券、文化幣使用期限即將到期，文化部與運動部攜手推出「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼，本月底前用完即可獲得200點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。為鼓勵運動，奧運金牌、運動部長李洋傳授羽球技巧，給文化部長李遠，象徵「從年輕到年長」的全民運動精神。

運動部給16至22歲國民發放青春動滋券500元；文化部則給13至15歲青年有600點文化幣，16至22歲有1200點。第一波加碼是針對「13至22歲」，只要在今年1月1日至11月30日花完所領到的文化幣，就可以獲得加碼的100點文化幣。另有，只要在10月底前使用完畢青春動滋券即可在11月獲得「200元加碼券」。

第二波加碼則是文化幣與青春動滋券的「合作加碼」，16歲至22歲青年，在11月30日前用完文化幣1,200點（16至22歲），並且同時用完11月1日加碼發放的「青春動滋券200元加碼劵」，就可獲得100點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。

李洋、李遠今日以畫、羽球「會友」，宣告「遠洋合作」正式啟航，李遠送給李洋三本漫畫，除金漫獎得獎作品《黎明前的回聲》外，另有兩個運動漫畫《一百萬次的揮棒》與《決勝球！Money Pitch！》。李洋則致贈李遠1個運動用品包，並傳授羽球技巧，隨後2位部長也和學生一起對打。

李遠表示，自己不會打棒球，但曾經寫過以棒球為主軸的小說《封殺》獲得「聯合報小說獎」首獎，沒想到自己對棒球不夠瞭解，把「接殺」誤以為是封殺。李洋則說，自己雖然最喜歡羽球也愛漫畫，但羽球一落地就得一分，不像棒球，球落地還會反轉，漫畫表現更加精彩。

今年度文化幣共206萬人符合領取資格，至今領用率79%、領用金額超過13億元；運動部則發放500點青春動滋券則有約約145萬人符合資格。除了文化幣及青春動滋券限時加碼外，獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位「5折自由座」外「每張票加碼100點」回饋，以及國片「2點贈送1點」、「結伴看國片滿350點回饋100點」等優惠仍持續辦理。

