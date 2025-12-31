李洋出席中華奧會主席交接勉力拚奧運獎牌數擠進前20名

運動部長李洋於卅日晚間出席中華奧林匹克委員會第十三、十四屆主席交接典禮，典禮現場體壇及各界貴賓雲集，包含總統府秘書長潘孟安、前立法院長王金平、前考試院長關中等人出席盛典，原中華奧會主席林鴻道卸任，新任中華奧會主席蔡家福正式接任。李部長致詞感謝林鴻道主席過去十二年來對臺灣體育的付出與奉獻，期許中華奧會在新任主席蔡家福帶領下，持續支持我國代表團於國際賽會追求更高成就，李部長表示將與中華奧會力拚奧運獎牌數擠進前二十名，希望體壇與運動選手大家一起努力。

林鴻道主席致詞表示，感謝十二年來奧會同仁齊心努力，並肩完成每一項艱鉅任務，成為中華隊最堅實的後盾。他指出，中華奧會的工作不是站在鎂光燈前，從代表團組團報名、與籌備會溝通、往返運輸、裝備採購包裝、交通規劃，到服裝設計、尺寸套量等後勤細節，業務繁重且複雜，中華奧會同仁始終兢兢業業、全力以赴完成任務，為提供運動員提供最全面的支持。

新任奧會主席蔡家福表示，面對二○二六年即將到來的挑戰，包括二月將於義大利米蘭舉行的冬季奧運、四月三亞亞洲沙灘運動會、九月日本名古屋亞洲運動會、十月非洲達卡青年奧運及十二月利雅德亞洲室內暨武藝運動會等國際賽會，中華奧會團隊已著手進行各項組團與後勤規劃，確保選手能獲得最完善支持，中華奧會團隊同仁將全力以赴。