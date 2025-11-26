李洋列席立院教育及文化委員會備詢（3） (圖)

其他人也在看
賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠
國策顧問透露總統賴清德指示組團赴日本旅遊，引發國旅業者不滿，行政院長卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光，通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，預計2026年3月就會上路。中時新聞網 ・ 23 小時前
食藥署抽檢「海膽、巴西蘑菇重金屬超標」 中藥百合鎘含量過高
衛福部食藥署公布114年度7至9月市售食品重金屬含量抽檢結果，在307件樣本中發現8件產品重金屬鎘含量超標，包括日本百合、鮮百合、巴西蘑菇、澎湖丁香魚、旗魚及海膽等。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，其中3件已列為加強管理對象，另5件則依「食安法」第47條規定，共裁處新台幣15萬元罰鍰。中天新聞網 ・ 1 天前
台南稽查含蘇丹紅化粧品 封存5977支潤唇膏
（中央社記者楊思瑞台南24日電）衛生福利部食品藥物管理署今日公布「亦鴻企業有限公司」進口紅色複方原料3批含化粧品禁用色素蘇丹4號，台南市衛生局依清單稽查相關業者，初步封存5977支潤唇膏。中央社 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 2 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 17 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 18 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前