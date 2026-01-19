李洋幫王齊麟慶生！網見眼神「深情凝視」笑翻：一夫一妻完美詮釋

體育中心／黃韻璇報導

王齊麟生日，陳詩媛曬孕肚。（圖／翻攝自王齊麟/Wang Chi Lin臉書）

奧運金牌選手王齊麟昨（18）日迎來31歲生日，除了老婆前啦啦隊成員陳詩媛（十元）曬出巨肚幫他慶生，過去的好搭檔、現任運動部部長李洋也在週末放下公務幫王齊麟慶生，「麟洋配」再度合體，照片中王齊麟一手老婆、一手李洋，李洋則手捧蛋糕望著王齊麟，讓網友笑稱「一夫一妻完美詮釋」。

李洋18日晚間在臉書PO文，表示「週末放假不談公務，來篇生日文祝福我的老搭檔王齊麟生日快樂，恭喜齊麟和十元即將邁入人生下個階段，有點不敢相信個性還像個大小孩的齊麟就快當爸爸了，雖然不再是你搭檔，但我現在的位子還是有責任督促你在場上的一切」，最後李洋祝王齊麟，「31歲生日快樂！祝福這位調皮的準爸爸一切順利，期待你繼續帶給我們更多精彩表現」。

李洋（左起）望向王齊麟，陳詩媛在旁。（圖／翻攝自王齊麟/Wang Chi Lin臉書）

照片中王齊麟一手攬著老婆、一手搭在李洋肩上，李洋則是手捧蛋糕望著王齊麟，有趣的畫面吸引近2萬人按讚，網友紛紛留言「看成老公搭檔」、「一夫一妻完美詮釋」、「我看成老公」、「部長的眼神比較像配偶」、「從部長與齊麟的互動中，感受到哥倆好深厚的革命情感」、「第一句就看成祝福我老公」、「這是所謂的左擁右抱嗎」。

