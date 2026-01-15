李洋慰勉世棒經典賽集訓選手 致贈加菜金

二○二六年世界棒球經典賽中華代表隊於昨（十五）日在國家運動訓練中心舉行開訓典禮，這也是運動部成立以來迎來的首場國際棒球一級賽事，為展現政府對國球的支持，運動部長李洋特出席開訓典禮，並致贈二十萬元加菜金，慰勉教練團與選手備戰的辛勞。李洋部長強調，本次備戰將以「歷屆最高」規格全力奧援，不僅經費創下紀錄，更落實保險實支實付。

運動部表示，本屆賽事將以最高規格支援的原則，核定補助中華職業棒球大聯盟組訓經費四千四百多萬元及情蒐計畫一千六百萬元，包含教練費、選手零用金、工作人員費及國內外膳食費等，皆專案核定提高補助基準。