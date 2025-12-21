李洋抱病也要挺搭檔！戴口罩趕抵王齊麟婚禮 徐乃麟祝福：永浴愛河

李洋來了！戴口罩也要力挺王齊麟。李鍾泉攝

奧運羽球金牌王齊麟與前「樂天女孩」陳詩媛（十元）6月登記結婚，於今（21日）在萬豪酒店補辦婚禮，賓客名單跨足演藝圈、體育界，現場眾星雲集，李洋將在婚禮上擔任證婚人，原本因為身體不舒服可能不會出席，稍早還是為了摯友戴著口罩，低調現身，全程不發一語。

謝承均也表示：「我們是一起打球認識的，他們已經有小孩，那就祝他們百年好合。」巫啓賢更是搞笑祝福：「祝齊麟娶了十元，以後就有十億元。」徐乃麟更大方喊：「雙喜臨門、永浴愛河、天長地久。」六月、李易夫妻檔一同現身，六月透露，和王齊麟是在打羽球時認識的，並獻上祝福：「希望新娘可以努力生一支隊伍。」

徐乃麟送上祝福。李鍾泉攝

范逸臣也表示：「恭喜，百年好合。」他和田中千繪穩定交往多年，被問到何時輪到他結婚，他簡短回應：「我不重要。」聶雲則是簡潔有力祝福：「白頭到老。」巫啟賢也搞笑喊：「祝福齊麟娶了十元，以後就有了十億元。」

戴愛玲則提及自己和王齊麟是活動上認識的，之前也有一起合唱過，「今天我應該會被拱上去唱歌，我很多歌都適合婚禮唱，像是《對的人》，齊麟很會唱歌，他的Key很高，也很會唱我的歌，像是《千年之戀》。」

曾國城也大方表示：「他們兩個不僅是天造地設的一對，更是天龍地虎的組合！」他稱讚陳詩媛能夠收服王齊麟，這種組合「絕無僅有」，「今晚人生大戲大幕於焉展開，往後的日子還有更多考驗著小倆口～相忍為國，期盼他們能夠找到絕佳的默契，能夠一起造就一段不同凡響的人生！」

范逸臣。李鍾泉攝

巫啓賢（左起）、品冠。李鍾泉攝



