李洋抱病力挺王齊麟婚禮！曾國城獻祝福：天龍地虎的組合

奧運羽球金牌國手王齊麟與前樂天女孩陳詩媛（十元），今（21）日在台北萬豪酒店舉行婚宴，據悉兩人斥資300萬席開60桌打造世紀婚禮，演藝圈不少藝人受邀參與，包括資深主持人曾國城、徐乃麟，演員六月（蔡君茹）、李易夫妻檔、歌手范逸臣、戴愛玲、品冠等人，稍早眾人接受媒體訪問，為新人獻上誠摯祝福。

六月與王齊麟私下頗有私交，先前曾在社群平台曬出兩人合照，今出席婚宴時，她也透露兩人是一起打羽球認識的，並祝福新娘陳詩媛「可以努力生一支隊伍」，而演員謝承均也同樣與王齊麟透過打球相識，笑說小倆口已經有小孩，「那就祝他們百年好合」。

謝承均現身婚宴為王齊麟、陳詩媛送上祝福。（圖／東森娛樂）

歌手戴愛玲、巫啟賢、范逸臣稍早都現身婚宴現場，戴愛玲透露，先前在活動中認識王齊麟，兩人還曾一同合唱過，「今天我應該會被拱上去唱歌，我很多歌都適合婚禮唱」更誇讚王齊麟很會唱歌，「Key很高，也很會唱我的歌〈千年之戀〉。」

徐乃麟一襲白色西裝帥氣出席婚宴。（圖／東森娛樂）

資深主持人徐乃麟也以白色西裝搭配黑色西褲帥氣現身婚宴，並祝福王齊麟、陳詩媛「雙喜臨門，永浴愛河，天長地久」，而巫啟賢則笑說：「祝福齊麟娶了十元，以後就有10億元」，范逸臣也久違公開露面，祝福兩人百年好合，被問及何時輪到他傳出喜訊，他則笑回「我不重要」。

曾國城則一襲黑色西裝與蔡尚樺一同亮相，「他們兩個不僅是天造地設的一對，更是天龍地虎的組合！一個是新郎可以帶著新娘看得更高更遠，而新娘可以讓新郎知道如何『接地氣』這個組合是絕無僅有啊！」，曾國城為兩人送上祝福：「今晚人生大戲大幕於焉展開，往後的日子還有更多考驗著小倆口～相忍為國，期盼他們能夠找到絕佳的默契，能夠一起造就一段不同凡響的人生！」

而原先傳出因身體不適恐無法出席婚宴的李洋，稍早則戴著口罩、身穿深藍色西裝亮相，但並未接受媒體訪問，據悉，他今晚將擔任王齊麟與陳詩媛婚禮證婚人，見證好友的重要時刻。



