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李洋捐千萬獎金後財產曝光 擁3400萬存款、也背負3600萬房貸
記者盧素梅／台北報導
曾是羽球國手的運動部長李洋昨天公開宣布將把奧運金牌獲頒的加碼1千萬台幣獎金，全數捐贈給公益團體，根據監察院今（14）公布的廉政公報，李洋存款3401萬2998元、購入1棟2082萬的預售屋，但也背負3千6百多萬元房貸。
根據最新財產申報，李洋在新北市林口區有4筆沒有交付信託、自住的土地建物，這是111年3月25日以23,900,000元購入。其實，李洋先前就曾開箱此屋，這是李洋與王齊麟在2021年東京奧運奪金後，於2022年各自買下新北市林口區的「長虹交響苑」新成屋。另外，還有6筆在桃園、新北的交付信託的土地與建物。
根據財產申報，李洋的存款有新台幣 3401萬2998元；有價證券總價額新台幣 306萬8116 元，及14筆保單。另外，登記一戶預售屋價值2082萬元。另有債務總金額新台幣 3638萬5451元。除一筆4百多萬元周轉金外，其餘都是購屋貸款。
另外，備註欄也寫到：1李洋於 113 年 3 月間購買【○○○○】建案預售屋○○棟○樓，共計 123.2 平方公尺，及 1 停車位。基地：新北市林口區力行段○○○地號等 1 筆內，房地(含停車位)總價額 2,082 萬元，已付訂金及簽約金合計 209 萬元。
1 更正項目資料係申報人於 114 年 12 月 23 日依法自動申請更正。
2 刪除股票 2 筆，更正項目資料係申報人於 115 年 01 月 28 日依法自動申請更正。
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