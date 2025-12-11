李洋朝野協商遲到！韓國瑜虧：奧運金牌好慢

▲運動部長李洋出席朝野協商遲到，被立法院長韓國瑜虧爆。（圖／翻攝立院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 立法院長韓國瑜今（11）日召集朝野協商，討論114年度中央政府總預算案附屬單位預算。會議進行約40分鐘後，進行運動部相關預算討論，不過運動部長李洋卻尚未進入會議室，韓國瑜唱名三次，李洋仍未出現，韓國瑜忍不住虧，「這個奧運金牌，動作怎麼這麼慢？他應該是飛毛腿才對」。現場哄堂大笑。

不過李洋遲到原因，主要是場外走廊協商人員太多，無法及時進入，運動部官員也幫忙向現場與會者致歉。李洋到場後，韓國瑜說，第一次參與協商，歡迎。

朝野黨團討論運動部相關預算，李洋中規中矩，照幕僚指示，表達運動部立場，不過民眾黨立院黨團副總召堅持凍結兩千萬元，並說對運動部有很高期待，李洋也未再反駁。運動部相關預算討論結束後，韓國瑜稱讚李洋，「表現非常棒」。

