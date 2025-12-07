李洋現身中山女高校慶! 校長曝"每天都會與互道早安5次"

生活中心／陳佳侖 、張皓宇 台北報導

金牌部長李洋，9月接任運動部長後，每天晨跑都會經過中山女高，讓不少師生們都稱讚他很親切，今天李洋還驚喜現身中山女高校慶，不但跟同學們打成一片，還擔任接力賽鳴槍大使，校長透露，原來兩人每天都會互道早安至少5次，甚至學生們也曾跟著李洋在校外跑步。

中山女高校長 張云棻：「李洋部長。」

一出場現場掀起一陣歡呼，運動部部長李洋驚喜現身，中山女高128週年校慶。

戴上米奇髮箍可愛指數破表，與同學們一起唱校歌，顯得有些羞澀。

運動部長 李洋：「各就位預備。」

帥氣對空鳴槍，為運動會，正式揭開序幕，許多同學與師長，也紛紛拿手機搶拍合影，校園瞬間成為大型追星現場，李洋也透露自己與中山女高的淵源。

運動部長 李洋：「（所以今天是第二次來到中山女高），進來是第二次，比較常在外面繞在跑步，（會不會擔心之後一堆學生跟著你跑），（你壓力會不會很大），應該不會有人那麼早起啦，七點七點左右就跑步了。」

與同學們合照來者不拒，展現十足親和力。





中山女高學生：「很興奮，就是雖然聽說他有在外面跑步，但是我早上都沒有看到，然後第一次在校園裡面看到他，真的很激動。」

中山女高學生：「我很多朋友都有看到他，在我們校園外面，然後每天早上在運動跑步，（你會想跟著他一起跑步嗎），我可能跟不上，但是我可以盡力。」

中山女高校長 張云棻：「第二是他上任之後，其實每天早上，都繞著中山女高的校園，圍牆周邊在晨跑，就有學生問（可以一起跑嗎），他說歡迎一起來跑啊，那隔天之後，我們就有校隊的學生開始跟在後面。」

校長分享每天都會與李洋互道早安至少5次，，學生們也曾跟著李洋在校外跑步，甚至有同學希望能與李洋一起晨跑，特別早起在門口守候，也成了中山女高的特別景象。

