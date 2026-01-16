李洋砸6千萬挺中華隊！「歷屆最高規格」備戰WBC 隊長陳傑憲讚：有責任感

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

為迎接2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊昨（15）日在高雄國家訓練中心展開第一階段集訓。運動部長李洋親自出席開訓儀式，除致贈「加菜金」慰勞選手辛勞外，也宣布核定補助組訓經費與情蒐計畫，總金額高達6000萬元，力拚讓國家隊在無後顧之憂的情況下，全力備戰世界棒球經典賽。

中華隊昨（15）日在高雄國家訓練中心展開第一階段集訓，運動部長李洋親自出席開訓儀式（圖／運動部提供）

李洋在開訓典禮致詞時表示，自己同樣出身運動員，深知披上國家隊戰袍出征的重量。每一位選手背後都承擔著巨大壓力與為國爭光的期待，無論最終成績如何，他最希望看到的，是選手能將台灣的體育精神與態度，完整呈現在世界舞台上。

李洋隨後也在臉書進一步說明支援內容，強調運動部將以「歷屆最高規格」支援中華隊備戰。他寫道：「把資源真正放到位，核定補助組訓經費及情蒐計畫，包含教練費、選手零用金、工作人員費、國內外膳食費等，共約6000萬。」他也補充：「同時聯盟籌組超過40人的行政後勤與情蒐團隊，包含醫師、心理師、營養師、訓練員與防護員，讓專業真正成為選手最堅實後盾。國訓中心也提供完整訓練場地與設施，和我們一起，為選手打造最好的競爭條件，比賽還沒開始，但我們準備好了！請大家一起為台灣隊加油。」

在記者會上，陳傑憲也被問及此事，他笑著透露：「部長也是台灣之光嘛，也拿過兩次奧運的冠軍，成為運動選手出身的部長，我覺得這是一件蠻特別的事情，他也很有責任感，感謝他然後為我們運動員然後站出來去身為一個代表，很謝謝他有這樣的心，幫助我們台灣隊能夠在好的環境下去訓練。」

