李洋財報曝光：存款3千多萬元、近4年購入2房4千多萬

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運動部長李洋在立院教育及文化委員會備詢。 圖：張良ㄧ / 攝

[Newtalk新聞] 監察院今(14)日公布第305期廉政專刊。今年30歲，去年9月就職運動部長的李洋財產首度曝光。兩度拿下奧運金牌、終身每月可領25萬獎金的他，近4年購入1間自住屋及1間預售屋，價格共約4千多萬。而最近宣布捐出1千萬元，存款也有3千4百多萬元。但也背負3千6百多萬元房貸。

根據最新財產申報，李洋在新北市林口區有4筆沒有交付信託、自住的土地建物，這是111年3月25日以23,900,000元購入。其實，李洋先前就曾開箱此屋，這是李洋與王齊麟在2021年東京奧運奪金後，於2022年各自買下新北市林口區的「長虹交響苑」新成屋。另外，還有6筆在桃園、新北的交付信託的土地與建物。

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存款則有新臺幣 34,012,998元。有價證券總價額新臺幣 3,068,116 元，及14筆保單。

另登記一戶預售屋價值20,820,000元。另有債務總金額新臺幣 36,385,451元。除一筆4百多萬元周轉金外，其餘都是購屋貸款。

例外備註欄也寫：

1李洋於 113 年 3 月間購買【○○○○】建案預售屋○○棟○樓，共計 123.2 平方公尺，及 1 停車位。基地：新北市林口區力行段○○○地號等 1 筆內，房地(含停車位)總價額 2,082 萬元，已付訂金及簽約金合計 209 萬元。

1 更正項目資料係申報人於 114 年 12 月 23 日依法自動申請更正。

2 刪除股票 2 筆，更正項目資料係申報人於 115 年 01 月 28 日依法自動申請更正。

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