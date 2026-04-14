李洋財產申報曝！背債3千萬仍慨捐千萬獎金

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▲李洋財產申報曝光，背有3千多萬債務仍慨捐千萬獎金給弱勢社福團體。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWNEWS今日新聞] 監察院今（14）日公布最新一期廉政專刊，其中包含運動部長李洋，而其昨日甫宣布捐出奧運金牌千萬獎金引發熱議，申報存款為3401多萬，也有債務3638多萬，主要是買房與貸款，但仍慨捐千萬獎金給公益與社福團體。

根據監察院今日公布的財產申報，李洋位於新北林口購置2390萬土地與建物，另有一輛198萬元福特汽車，存款3401萬2998元，基金受益憑證306萬8116元，同時申報要價2082萬的預售屋與14筆保險。

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此外李洋有債務3638萬5451元，主要是購置不動產、貸款與週轉金，但仍慨捐千萬獎金給公益與社福團體。

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