李洋領軍運動部起步 鄭世忠因「這原因」請辭回校園

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[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

運動部政務次長鄭世忠今(4/9)傳出請辭消息，稍早本人證實，由於運動部已正式成立，並逐漸步上軌道，自己的階段性任務已達成，所以做出請辭決定，未來將回歸校園，續執教鞭。

運動部政務次長鄭世忠，資料照

運動部於去年9月正式掛牌成立，鄭世忠由體育署長轉任為第一任運動部政務次長，而二度奪下奧運男子羽球雙打金牌的國手李洋成為首任運動部長。

鄭世忠稍早受訪表示，隨著運動部各方面工作都已步上軌道，自己的任務已經完成，因此選擇在此時離開政務職位，回到原本服務的國立體大。

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