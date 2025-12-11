李洋首出席立院朝野協商"塞車遲到" 韓國瑜:奧運金牌怎這麼慢

政治中心／綜合報導

行政院長卓榮泰今天罕見缺席行政院會，引發關注，而且他下午兩場公開行程全部取消，行政院發言人表示卓榮泰另有要公，事後補充，卓榮泰聲音沙啞。無獨有偶，運動部長李洋今天首度出席立法院朝野協商也因為塞車，一度讓立法院長韓國瑜找不到，虧他奧運金牌動作怎麼這麼慢？

立法院長韓國瑜：「運動部李部長，運動部李部長。」

立法院朝野協商，主席唱名三次沒人回應，運動部長李洋呢？

立法院長韓國瑜：「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊，運動部李部長，塞車、塞車，院長拍謝塞車，這個只有單一隧道，塞車。」

原來是塞車啦，話才講完，李洋人到了。

立法院長韓國瑜：「今天是李部長第一次參加朝野協商，我們歡迎你請坐請坐。」

運動部長李洋：「今天早上我們從二樓走下來的時間。」

趕場出席國光體育獎章頒獎，李洋這次沒遲到，倒是說好要來頒發獎章的行政院長卓榮泰，怎麼沒來？





行政院發出通知，行政院長下午行程全部取消，其實一早行政院會，他也罕見沒出席，由副院長鄭麗君代理主持。

行政院發言人李慧芝：「今天院長是臨時另有要公，所以才就是今天請副院長來主持院會，我們剛查一下，過去毛治國前院長也有請過假，那按照行政院的議事會規則，本來就有代理的機制，我相信這部分應該不需要多做揣測。」

翻閱過去紀錄，毛治國擔任閣揆時期確實曾缺席行政院會，但當時是因為請辭，10多天沒露面。如今卓榮泰一週兩度以另有要公為由，臨時取消行程，引發揣測。事後行政院發言人補充卓榮泰因聲音沙啞，僅聽取不需要說話的報告。





行政院長卓榮泰(12.09)：「 在動盪中我們取平衡點，在衝突中我們往進步的方向走。」

週二卓榮泰露面談起財劃法，還極力捍衛政院立場，兩天後突然取消全天行程，難免引發關注。





