即時中心／黃于庭報導

立法院今（11）日就「中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表」，由院長韓國瑜召開黨團協商，流程進行到運動部相關預算時，卻不見部長李洋身影，韓唱名3次後稱「奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？」，引發一陣笑聲。隨後李洋進入會議室，其遲到原因也曝光了！

韓國瑜今日召開黨團協商，處理教育預算時，他一一唱名列席官員，不過當喊道「運動部李部長」時，接連叫了3次卻無人應答，讓他笑稱「這個奧運金牌動作怎麼那麼慢啊？他應該是飛毛腿才對」，現場隨即傳來一陣笑聲。

快新聞／李洋首參與協商「這原因」遲到！韓國瑜笑稱：奧運金牌動作這麼慢？

立法院長韓國瑜今日召開黨團協商。（圖／擷取自國會頻道）

接著，韓國瑜第4次唱名，現場有官員解釋「（走廊）塞車塞車，這個只有單一隧道」。見李洋進入會議室，韓也表示「今天是李部長第1次參加朝野協商，請坐請坐」，李洋點頭致意後便坐下。

