李洋首度財產申報 存款3401萬、買房等債務3638萬

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者高華謙台北14日電）監察院今天公布最新一期財產申報資料，首度申報的運動部長李洋持有新北市林口區1筆土地與3筆建物，存款共新台幣3401萬2998元，另有購置不動產、週轉金等債務共3638萬5451元。

宏道基金會昨天頒發東京奧運、巴黎奧運台灣奪牌選手獎金，李洋依辦法可獲頒1000萬元，不過，李洋表示，建議基金會「直接」將獎金捐給公益團體，引發關注。

監察院最新一期廉政專刊，公布李洋、央行總裁楊金龍、司法院代理院長謝銘洋等人及配偶的財產申報。

廣告 廣告

李洋於民國114年9月9日上任運動部長，他在114年9月16日申報，持有新北市林口區1筆土地與3筆建物，存款3401萬2998元，基金306萬8116元，另有購置不動產、住宅貸款、週轉金等債務共3638萬5451元，還有1輛VOLKSWAGEN汽車。

在具有相當價值的財產中，李洋申報1件於113年3月購買、位於新北市林口區的預售屋，價額2082萬元，且已付訂金及簽約金共209萬元。

李洋另將2筆土地、4筆建物，以及價值1萬430元的股票交付信託。

此外，楊金龍與配偶於114年11月1日申報，台北市北投區1筆土地與2筆建物，存款4563萬4767元，債券151萬966元，基金290萬1492元，另將高雄市大社區2筆土地交付信託。

謝銘洋與配偶持有5筆土地與4筆建物，存款4910萬1700元，現金10萬元，股票82萬3480元，債券2147萬8030元，基金6048萬9906元，另有8項著作價值10萬元、3件鑽石價值50萬元，並因購置不動產而有債務366萬9908元。

謝銘洋另將9筆土地、3筆建物與價值59萬9590元的股票交付信託。（編輯：謝佳珍）1150414