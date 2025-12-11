李洋首朝野協商遲到 韓國瑜笑虧：奧運金牌動作這麼慢

李洋上任以來，首次參與立法院朝野協商。（圖／東森新聞）





立法院長韓國瑜召集朝野協商，討論運動部的相關預算，不過運動部長李洋卻遲遲沒有進來開會，韓國瑜唱名三次，李洋還是沒出現，韓國瑜忍不住虧，「這個奧運金牌，動作怎麼這麼慢？他應該是飛毛腿才對」，現場哄堂大笑。

立法院長韓國瑜11號召開朝野協商，討論114年度中央政府總預算案附屬單位預算，只是會議進行大約40分鐘後，輪到運動部，結果運動部長李洋還沒進入會議室，讓韓國瑜忍不住虧，這個奧運金牌怎麼動作這麼慢。

立法院長韓國瑜：「運動部李部長，運動部李部長，運動部李部長。」

朝野協商要開始了，立法院長韓國瑜逐一唱名列席官員，喊了三次，還不見運動部長李洋的身影，忍不住虧個幾句。

立法院長韓國瑜vs.運動部官員：「（這個奧運金牌動作怎麼這麼慢？應該是飛毛腿才對），院長抱歉塞車，只有單一隧道塞車，今天李部長第一次參加朝野協商，（我們歡迎你，請坐請坐）。」

沒多久，李洋就走進會議室，原來稍早是被門口人潮塞住了，這也是李洋上任以來，首次參與立法院朝野協商，討論的是114年度中央政府總預算案，輪到運動部預算時，李洋得一一回應在野監督。

立法院長韓國瑜vs.運動部長李洋：「聽清楚了凍結2千萬，請表達意見，（建議併入委員會初審結果，凍結1千萬元）。」

立委（眾）張啟楷：「大家對李部長有很高的期待，他很清新，剛剛那邊我們放一部分，這邊我們堅持2千好不好？」

立法院長韓國瑜：「我們第7案保留，謝謝運動部李部長，謝謝你表現非常棒。」

李洋全程看著準備好的稿子，回應中規中矩，表達運動部立場，反應雖仍顯得生澀，仍獲得在野掌聲。

