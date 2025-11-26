李洋首次立院備詢 體育班、基層教練問題受關注

李洋部長首次在立法院教委會備詢。

運動部部長李洋今天(26日)前往立法院教育及文化委員會進行業務報告，首次站上備詢臺，他表示「滿刺激緊張」，也很努力做好準備，要向立委說明運動部的未來規劃，爭取支持；而對於立委提問學校體育班的改革問題，他表示正與教育部討論，但他也希望體育班學生要以課業為重，不能偏廢。

立委萬美玲關心體育班改革，運動部與教育部如何分工。李洋部長表示，體育班的改革，目前已經與教育部多次討論，在學生、教練與教師的管理上，學生由教育部管，教練則是運動部負責。

立委林宜瑾則關心運動部如何讓體育班學生能兼顧學業與運動專長、如何改革體育班的軍事化管理，避免傳統認為體育班不用讀書的舊觀念與標籤貼在體育班學生身上，也避免因為選手與教練不對等，造成臺師大女足案抽血的問題繼續存在。

李洋部長表示，他從小學五年級就讀體育班直到高中畢業，有老師們犧牲假日為他們補課、訓練，才有今日他們的舞臺，他非常肯定基層教師，但是他也提醒體育班學生，本業是學生運動員，還是要好好讀書，至於將賽事挪到假日的改變茲事體大，所以需要與各方研議。至於體育班軍事化管理，他知道教練與選手確實一直都不太對等，因此設置部長信箱與運動員委員會提供運動員發聲管道。

另外，立委吳沛憶與柯志恩關心基層教練薪資過低、沒有保障等問題，吳沛憶委員表示，臺北市東園國小棒球隊奪得今年威廉波特世界少棒賽冠軍，但是教練駱政宇卻只是約聘教練，即便臺北市願意開出專任教練缺，駱正宇教練能獲聘，年資必須重新計算，薪資比現在低，駱正宇的情況反映的就是臺灣基層教練的情形，很多教練都採約聘方式，甚至是由家長付錢，導致教練缺乏保障，對基層運動發展不利。

李洋部長回應指出，教練的薪資確實較低，會先盤整教練證的分級，了解現行待遇，邀集教練、學校等進行討論。

另外，李洋部長在報告中也提到，青春動滋券明年將改為運動幣，從現行的16到22歲可領取，改為16歲以上的民眾都可以登記抽籤，希望促進全民運動。