李洋首赴亞太棒球場 大讚滿意

運動部長李洋（左）與台南市副市長葉澤山一同視察亞太國際棒球訓練中心的成棒副球場。（郭良傑攝）

上任4個月的運動部長李洋，5日首度到台南亞太國際棒球訓練中心視察包括成棒主球場等7個場地環境，親自到比賽中的巨人盃青少年賽觀眾席和選手休息室勘查。他表示，他以球迷和球員的角度來看球場的舒適度和妥善程度，對整體設施表示滿意，整個亞太棒球訓練中心對各級棒球國家隊訓練及舉辦國際賽事都是合乎標準的場地。

亞太國際棒球訓練中心是賴清德總統在台南市長任內積極推動興建完成，去年辦過國際棒總U12世界少棒賽及U15亞洲青少棒賽後，場地水準獲得國際棒總認可。而為配合各級棒球及壘球國家隊的訓練需要，去年9月運動部成立前，在行政院主導下，除亞太成棒主球場外，包括成棒副球場、少棒主、副球場、室內打擊場、內野練習場等6個場地都移撥給國家運動訓練中心管理，成為李洋上任前的大禮。

未移撥的成棒主球場將規畫為職棒及國際比賽場地，由台南市政府負責營運管理，並作為統一獅職棒隊在台南比賽的主場地。為達到職棒比賽場地標準，去年12月初，中華職棒聯盟勘查成棒主球場後，指出尚有球員休息室出入口護欄太低及全壘打牆標線不夠明顯等細項缺失，於去年12月中改善修正，經中華職棒聯盟複勘後，今年1月15日將舉辦職棒二軍測試賽。

李洋昨會同台南市副市長葉澤山、體育局長陳良乾等人視察亞太國際棒球訓練中心的各個場地，了解後續安排使用，包括韓國職棒樂天巨人隊1月26日在成棒副球場進行春訓，NC恐龍隊2月8日借用成棒主球場春訓。明年主球場設定在亞太成棒主球場的統一獅隊，也將自2月23日起在成棒副球場進行春訓及熱身賽。