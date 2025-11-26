李洋首"獨挑大梁備詢" 葉元之大哉問:經典賽怎對付大谷

政治中心／綜合報導

運動部長李洋上任2個多月，今天是他第一次到立法院獨挑大梁、報告運動部業務，他透露前一天9點就睡、今天早上5點就起來準備，有立委問到怎麼備戰明年經典賽、日本要派出大谷翔平來打，他說國訓中心都有做報告、不過大谷是比較特別的球員，還待觀察。

運動部長李洋：「我就開始報告，主席...，主席不好意思對不起，教育文化委員會召委劉書彬，大家都有第一次，教育文化委員會召委劉書彬，我可能第一次來的時候，教育文化委員會召委劉書彬，在教文委員會也是這樣子的情形。」

首度到立法院做業務報告，獨挑大梁的運動部長李洋好緊張。

立委關心明年經典賽，希望運動部好好研究怎麼應對如大谷翔平等強者。（圖／民視新聞）

立委（國）萬美玲vs.運動部長李洋：「現在心情緊張嗎，希望我們運動部，後續歸化可以讓委員更加滿意，那你本人現在此刻緊張嗎，蠻刺激緊張的。」

備詢坦言心情，但其實他做足準備，也有人問"明年經典賽怎麼應對大谷翔平"。

立委（國）葉元之vs.運動部長李洋：「比如說大谷翔平這種明星選手，或者是我們球隊的一些訓練，或人才的徵集，運動部這邊有給什麼資源嗎，去美國去考察，還有一些他們的一些相關的，移地訓練比賽的經費，我們都有去補助，就針對大谷翔平有這種明星球員，國訓運科中心有科技的研發，但能不能讓大谷翔平也進入到，那這個應該有待商議，已經有很多方面的訊息出來，比如說大谷翔平好像比較怕左投，所以其實大家有在做研究。」

李洋說今天一早5點就起床準備報告。（圖／民視新聞）





李洋強調，會找時間跟國手見面、傳授大賽經驗，也設置部長信箱，傾聽體育界心聲。

運動部長李洋：「我們收到非常多來自運動員（的信），最多的問題就是可能在資源上面的分配，有沒有公平，運動員追求的就是，一個公平公正公開的方式，（那昨天幾點睡），那昨天9點半睡，今天5點多就起來了，（所以做了哪些準備），主要還是會希望說，把我們運動部未來的後續的規劃，以及態度展現給大家。」

體育署升格運動部，李洋作為首任部長，除了國際賽要打成績，包含從業人員基本保障、基層訓練紮根，都是未來挑戰。

（民視新聞綜合報導）

