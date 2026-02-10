李洋：支持運動不只進場 買運彩也是後盾

運動部10日攜手台灣運彩舉辦「2026運動彩券公益形象影片」發布記者會，由運動部長李洋、威剛科技副總經理林天瓊、台灣運彩總經理林博泰，與多位現役及退役國手共同出席，見證運動彩券長期挹注台灣體育發展的成果。

今年度公益形象影片以「一注逗相挺 咱是同一隊」為主題，邀集拳擊選手吳詩儀、羽球選手丁彥宸、跆拳道選手黃映瑄、輪椅網球選手黃楚茵、棒球選手江坤宇、桌球選手高承睿及籃球選手高錦瑋等人參與拍攝，透過鏡頭呈現選手從基層訓練到站上國際舞台的真實歷程。

李洋致詞時表示，支持運動，其實不一定要站上場內，也可以在電視前看一場比賽、替選手加油、用合法的方式參與運動彩券，其中運動彩券有將近10%的收入，會直接回饋到台灣的運動發展，都是幫助台灣運動繼續往前的方式。

運動部表示，近年台灣運動員在國際舞台的亮眼表現，從杭州亞運、巴黎奧運，到世界棒球12強賽奪冠，這些成績背後，都與運動彩券所支撐的運動發展體系密不可分。透過穩定的基金運作，國家才能持續發掘、培養並照顧運動人才，讓選手無後顧之憂地追逐夢想。

根據運動部資料，(民國)114年運動彩券累計銷售金額達新台幣709.66億元，挹注運動發展基金超過77.6億元，相關資源已實質轉化為多項政策動能。包括持續推動「黃金計畫」、深耕運動人才、導入運動科學、落實基層完善訓練環境、擴大賽事行銷、動全民參與運動等。

運動部表示，感謝各界長期的熱心支持，讓我國基層運動得以深耕、競技實力持續精進，也讓「Team Taiwan」精神能在國際舞臺上持續綻放。(編輯：宋皖媛)