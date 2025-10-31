李洙赫中性穿搭7大技巧！「這些單品」男女都適合，和男友共享衣櫃也OK

他不只是男神，更是行走的風格教科書。從 Fendi、Prada、Miu Miu 到 Tory Burch 與 Messika，韓國男星李洙赫（Lee Soo Hyuk）近年在各大品牌活動上的造型幾乎零失誤。無論是丹寧、皮革還是西裝，他總能以「中性」視角詮釋服裝：去性別化的剪裁、極簡色調、俐落線條，再加上他獨有的冷峻氣場，讓每一套造型都散發著剛柔並濟的摩登魅力，無論男女都值得偷師。想掌握李洙赫的穿搭精髓？編輯整理了以下7個技巧，教你打造不分性別都能駕馭的高級日常風。

李洙赫中性穿搭技巧1：不同材質創造視覺層次

在 Fendi 活動上，李洙赫以藍色毛絨丹寧外套搭配同色系牛仔褲，完美示範「一色穿搭」的高階版本。外套柔軟的材質中帶著結構線條，讓整體造型不顯厚重，反而多了份藝術氣息。下身的微刷色牛仔褲與皮革短靴，平衡了整體比例，讓休閒與高級感並存。這樣的造型重點在於「材質混搭」，巧妙地讓相同顏色擁有不同的視覺層次，單一色調反而能更耐看。

李洙赫中性穿搭技巧2：對比色調平衡正裝風格

出席選址於景福宮的 Gucci 2024 早春大秀時，李洙赫選擇淡藍色西裝外套，內搭白色寬領素T與黑色漆皮長褲，呈現一種衝突的和諧。輕盈的色調對比強烈的材質，創造視覺焦點，也讓正式感更具個性。無論男女，都能藉由「亮色西裝＋深色下身」的配法，在嚴肅中保留一點柔軟，這正是中性穿搭的迷人之處——不靠力量張揚氣場，而以對比營造存在感。

李洙赫中性穿搭技巧3：寬鬆版型穿出慵懶魅力

李洙赫在 Miu Miu 活動上的另一套全丹寧造型中，他以 Oversized 的短版丹寧襯衫搭配寬褲，內搭米色背心，營造出「鬆弛而有型」的層次感。這樣的搭配秘訣在於版型比例：上寬下寬、卻以內搭背心收束視覺重心，既中性又性感。丹寧本身是最無性別的布料，透過結構與鬆度調整，不論男女都能在其中找到最自然的樣子。

李洙赫中性穿搭技巧4：皮革外套重現90風範

在法國珠寶品牌 Messika 的活動上，他以黑色皮衣搭配寬版西裝長褲與粗鍊項鍊現身，散發低調又強勢的氣場。皮革單品一向給人剛硬印象，但他以柔軟皮革與輕薄內搭削弱厚重感，讓整體更貼近日常。若想複製這樣的造型，可以參考「一硬一軟」法則：皮革外套搭配絲質或針織內搭，既能延伸中性魅力，也展現不費力的都會感。

李洙赫中性穿搭技巧5：基本款單品永不過時

出席 Prada Beauty 活動時，李洙赫選擇深藍白邊的收束針織上衣，搭配復古刷色牛仔褲與棕色皮靴，整體乾淨俐落又帶點文藝氣息。針織上衣柔軟貼身，搭配粗曠丹寧布料形成視覺對比，無論是「她穿」還是「他穿」，都能展現低調魅力。這種「柔中帶剛」的搭配方式，無需過多配件，就能讓人看出穿衣品味。

李洙赫中性穿搭技巧6：圖紋大衣展現摩登氣場

Tory Burch 秋冬系列活動上，李洙赫穿上棕底白紋的長外套，搭配米色 V 領針織衫與淺色丹寧寬褲，營造濃厚秋意。這套造型的關鍵在「圖紋與觸感對比」——當上半身的外套成為焦點，下身就應保持簡約，讓視覺層次自然流動。這類花紋顯眼的外套能瞬間提升氣勢，不論男女都能駕馭，只要控制比例與配色，就能穿出質感而不張揚的時尚態度。

李洙赫中性穿搭技巧7：善用 Polo 衫穿出學院風

最後一套，李洙赫以大翻領的海軍藍 Polo 衫，搭配灰黑色系的花苞丹寧寬褲，以及黑色皮革托特包，完美詮釋「中性極簡風」。白色領口與花灰色袖口成為亮點，讓深色造型多了一點學院氣息。寬鬆上衣搭配結構感皮革包，是現代中性穿搭的代表語言，既實用又高級。這類簡約造型男女皆宜，也正是為何越來越多情侶開始「共享衣櫃」的原因，畢竟風格本不該被性別侷限。

李洙赫中性穿搭：穿出「性別之間」的空間感

李洙赫的穿搭魅力，在於他不刻意追求「男性化」或「女性化」的界線，而是透過比例、材質與態度，創造出屬於自己的中性語言。從丹寧到皮革、從針織到西裝，每一件單品都能跨越性別與場合的框架。真正的時尚，從來不是模仿某個樣子，而是找到適合自己的樣子。從今天起，不妨就學他，在柔與剛之間穿出自我。

