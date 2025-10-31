李洙赫中性穿搭7大技巧！「這些單品」男女都適合，和男友共享衣櫃也OK
他不只是男神，更是行走的風格教科書。從 Fendi、Prada、Miu Miu 到 Tory Burch 與 Messika，韓國男星李洙赫（Lee Soo Hyuk）近年在各大品牌活動上的造型幾乎零失誤。無論是丹寧、皮革還是西裝，他總能以「中性」視角詮釋服裝：去性別化的剪裁、極簡色調、俐落線條，再加上他獨有的冷峻氣場，讓每一套造型都散發著剛柔並濟的摩登魅力，無論男女都值得偷師。想掌握李洙赫的穿搭精髓？編輯整理了以下7個技巧，教你打造不分性別都能駕馭的高級日常風。
李洙赫中性穿搭技巧1：不同材質創造視覺層次
在 Fendi 活動上，李洙赫以藍色毛絨丹寧外套搭配同色系牛仔褲，完美示範「一色穿搭」的高階版本。外套柔軟的材質中帶著結構線條，讓整體造型不顯厚重，反而多了份藝術氣息。下身的微刷色牛仔褲與皮革短靴，平衡了整體比例，讓休閒與高級感並存。這樣的造型重點在於「材質混搭」，巧妙地讓相同顏色擁有不同的視覺層次，單一色調反而能更耐看。
李洙赫中性穿搭技巧2：對比色調平衡正裝風格
出席選址於景福宮的 Gucci 2024 早春大秀時，李洙赫選擇淡藍色西裝外套，內搭白色寬領素T與黑色漆皮長褲，呈現一種衝突的和諧。輕盈的色調對比強烈的材質，創造視覺焦點，也讓正式感更具個性。無論男女，都能藉由「亮色西裝＋深色下身」的配法，在嚴肅中保留一點柔軟，這正是中性穿搭的迷人之處——不靠力量張揚氣場，而以對比營造存在感。
李洙赫中性穿搭技巧3：寬鬆版型穿出慵懶魅力
李洙赫在 Miu Miu 活動上的另一套全丹寧造型中，他以 Oversized 的短版丹寧襯衫搭配寬褲，內搭米色背心，營造出「鬆弛而有型」的層次感。這樣的搭配秘訣在於版型比例：上寬下寬、卻以內搭背心收束視覺重心，既中性又性感。丹寧本身是最無性別的布料，透過結構與鬆度調整，不論男女都能在其中找到最自然的樣子。
李洙赫中性穿搭技巧4：皮革外套重現90風範
在法國珠寶品牌 Messika 的活動上，他以黑色皮衣搭配寬版西裝長褲與粗鍊項鍊現身，散發低調又強勢的氣場。皮革單品一向給人剛硬印象，但他以柔軟皮革與輕薄內搭削弱厚重感，讓整體更貼近日常。若想複製這樣的造型，可以參考「一硬一軟」法則：皮革外套搭配絲質或針織內搭，既能延伸中性魅力，也展現不費力的都會感。
李洙赫中性穿搭技巧5：基本款單品永不過時
出席 Prada Beauty 活動時，李洙赫選擇深藍白邊的收束針織上衣，搭配復古刷色牛仔褲與棕色皮靴，整體乾淨俐落又帶點文藝氣息。針織上衣柔軟貼身，搭配粗曠丹寧布料形成視覺對比，無論是「她穿」還是「他穿」，都能展現低調魅力。這種「柔中帶剛」的搭配方式，無需過多配件，就能讓人看出穿衣品味。
李洙赫中性穿搭技巧6：圖紋大衣展現摩登氣場
Tory Burch 秋冬系列活動上，李洙赫穿上棕底白紋的長外套，搭配米色 V 領針織衫與淺色丹寧寬褲，營造濃厚秋意。這套造型的關鍵在「圖紋與觸感對比」——當上半身的外套成為焦點，下身就應保持簡約，讓視覺層次自然流動。這類花紋顯眼的外套能瞬間提升氣勢，不論男女都能駕馭，只要控制比例與配色，就能穿出質感而不張揚的時尚態度。
李洙赫中性穿搭技巧7：善用 Polo 衫穿出學院風
最後一套，李洙赫以大翻領的海軍藍 Polo 衫，搭配灰黑色系的花苞丹寧寬褲，以及黑色皮革托特包，完美詮釋「中性極簡風」。白色領口與花灰色袖口成為亮點，讓深色造型多了一點學院氣息。寬鬆上衣搭配結構感皮革包，是現代中性穿搭的代表語言，既實用又高級。這類簡約造型男女皆宜，也正是為何越來越多情侶開始「共享衣櫃」的原因，畢竟風格本不該被性別侷限。
李洙赫中性穿搭：穿出「性別之間」的空間感
李洙赫的穿搭魅力，在於他不刻意追求「男性化」或「女性化」的界線，而是透過比例、材質與態度，創造出屬於自己的中性語言。從丹寧到皮革、從針織到西裝，每一件單品都能跨越性別與場合的框架。真正的時尚，從來不是模仿某個樣子，而是找到適合自己的樣子。從今天起，不妨就學他，在柔與剛之間穿出自我。
Source: Instagram @leesoohyuk
【延伸閱讀】
43歲曾莞婷減齡瀏海髮型靈感5款！法式瀏海、八字中分年輕至少10歲
其他人也在看
Gary老婆是真的很會穿：10套私服解析，皮外套、紗裙、球鞋都能穿出生活中的高級感
在9年前與Gary低調成婚的妻子Kim See Un近年以時髦的穿搭風格成為韓國女生關注的穿搭博主之一，無論是帥氣運動感的街頭造型，或是混搭風格的疊穿組合，Kim See Un都能完美消化，本篇編輯整理10套他的私服造型，也許會成為你秋冬的marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
李洙赫化身「純白王子」曝兒時夢想 續留台北有望現身GD演唱會
【緯來新聞網】韓國「江南太子」李洙赫上週來台參加台北時裝周後，一直待在台灣，今（29日）他又以純白西緯來新聞網 ・ 1 天前
楊謹華金鐘獎穿「On小白鞋」自信上台封后！百搭同款搜出，加碼桃機隱藏專區買On很划算！
楊謹華在第60屆金鐘獎上不僅榮登「戲劇節目女主角獎」寶座成為實至名歸的視后，還在典禮上與柯佳嬿上演經典「女女親吻」片段，成為全場焦點。而最令人驚喜的是，當她興奮走上舞台領獎時，腳上那雙小白鞋也瞬間掀起女人我最大 ・ 9 小時前
外包裝美到捨不得拆！Diptyque、Maison Francis Kurkdjian 聖誕限量系列夢幻登場
無論是金光閃耀的書香童話，還是雪白如初雪的冷杉瓶身，這兩大品牌都以藝術與香氣編織出最療癒的冬季故事。Diptyque「燭金夜語」節慶限量系列：一場金色童話的香氛盛宴從巴黎書店到奇幻森林，Diptyque今年聖誕以「燭金夜語」為主題，打造出充滿詩意的聖誕香氛世界。整個系列...styletc ・ 9 小時前
巴黎人氣品牌Polène讓明星手袋穿上了針織毛衣？獻給時尚迷溫暖又可愛的驚喜
巴黎小眾品牌Polène受到全球的時髦人士喜愛，在台灣也累積了不少粉絲，Polène簡約而有特色的包型設計，幾乎難以在其他品牌之間看到，即便Logo小小的，依然具有超高識別度。而2025年秋冬季節正式來臨前，Pomarie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
這些「高級風柔霧彩妝」太好看了吧！奶霧底妝配霧光唇，一秒變身秋冬質感女孩！
LANEIGE：#小方塊氣墊 打造韓系奶霧光底妝想拍出韓妞那種「自帶柔光濾鏡」的底妝感，LANEIGE的NEO型塑霧感氣墊EX絕對是關鍵！加入藍色玻尿酸的高延展超微米粉體，有著81.55%高保養精華成份，能瞬間撫平毛孔與細紋，一拍就出現無瑕奶霧光；再搭配能讓粉體分佈更均勻的智慧氣袋...styletc ・ 1 天前
韓妞小臉妝原來這樣化！「光影修容」＋「蓬鬆髮根」打造精緻立體臉，自拍不用找角度！
Step 1：光影修容讓輪廓更立體，一支完成自然小臉結構韓系小臉妝的精髓在於先定形，再上光——輪廓乾淨、不留硬線，但五官會有“自然挺”與“澎潤感”。I’M MEME的我愛小臉修容打亮棒就是這種日常版「立體臉捷徑」：一邊是霧感修容可收緊臉際、調整鼻影比例，另一邊帶細緻光澤的打...styletc ・ 2 小時前
李洙赫想做的不只是朋友 200萬AP手錶任他選擇好開心
連自己都不理解為什麼可以這麼受到台灣粉絲歡迎的韓星李洙赫，再度以一種有點可愛、有點神秘、有點距離感的翩翩王子之姿出席瑞士高級製錶品牌愛彼（Audemars Piguet，以下簡稱AP）的150週年活動，他在寬版黑色長褲底下的白色高跟鞋拉長了他原本就完美的身型比例，經典又令女孩致命的低沉嗓音以好反差的聲線發出，令現場粉絲完全沉醉陷入瘋狂。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
產業南移趨勢確立！ 賴正鎰：台中企業增幅六都之冠
產業南移趨勢確立！ 賴正鎰：台中企業增幅六都之冠EBC東森新聞 ・ 23 小時前
太犯規的可愛！LV ×村上隆聯名包登場、限量開搶…CASETiFY微笑花行李箱萌炸機場
Louis Vuitton x TakashiMurakami 村上隆系列Louis Vuitton推出 Artycapucines VII – Louis Vuitton x TakashiMurakami 系列，邀請日本當代藝術鬼才村上隆（Takashi Murakami）為經典的 Capucines 手袋 注入天馬行空的創造力，推出 11 款極具收藏價值的限量設計，讓藝術直接”...styletc ・ 4 小時前
SEVENTEEN 隊長 S.COUPS 穿上 BECKHAM x BOSS 2025 秋冬系列，同款老錢風單品一次看
SEVENTEEN S.COUPS 老錢紳士造型解析BOSS 全球品牌代言人、SEVENTEEN 隊長 S.COUPS 於美國德州奧斯汀登場的 Formula 1® 美國大獎賽（Austin GP）現身！他身穿深色 Polo 衫搭配marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
睡衣外穿正夯！Jennie、Rosé、歐美博主都在穿，蕾絲睡衣穿搭3招公式直接複製不出錯！
觀察近幾季的時裝週秀場，會發現諸多品牌開始鼓勵女孩們把閨房穿著化為自信單品，像是Dolce&Gabbana、Saint Laurent、Miu Miu、Chloé……都推出不少以女性絲綢睡衣marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
急切割王子、粿粿！簡廷芮夫妻皆打破沉默回應了
神隱多日，簡廷芮終於在個人社群上發表聲明，做出回應。造咖 ・ 2 小時前
寧願出國也不要國旅？台灣觀光逆差達805萬人次 觀光署長認了：住宿太貴
連假、年假大家都往國外跑，國旅冷颼颼！根據觀光署統計資料顯示，今年1月到9月，出境人數比入境人數多了805萬人，「觀光逆差」比去年更嚴重。對此，觀光署長陳玉秀今（30）日在備詢時坦言，國旅有三大問題，其中一項是「住宿費太貴」，明年也要提解決辦法。近年來國旅花費價格高昂，但品質卻不如以往，導致旅遊人數不斷下降，最令人詬病的就是，國旅的住宿實在貴得驚人，每每點開......風傳媒 ・ 23 小時前
Blackpink高雄演唱會Lisa無名指「這款」戒指、Jisoo新手環必須認識！
Blackpink演唱會睽違兩年多再次於高雄登場！《Blackpink World Tour 》上週末10月18、19日連兩天在高雄世運主場館揭開序幕，主辦單位 Live Nation Taiwan先是以「Light up 高雄marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
醫美前後保養更重要！5款專櫃＋平價修護乳霜推薦，穩膚退紅、加乘保養效果
醫美前後的保養其實更重要！醫美前使用修護乳霜打底，穩定肌膚、加強保濕與屏障功能；醫美後肌膚容易感到乾燥或敏感，使用含溫和保濕與修護成分的乳霜，可幫助肌膚舒適穩定、維持柔嫩膚觸，還可以延長保養效果！這次帶來8款適合醫美前後使用的修護乳霜，從專櫃護膚品牌到開架平價選擇，修麗可、赫蓮娜、霓淨思修護乳霜讓醫美保養事半功倍！BEAUTY美人圈 ・ 8 小時前
《動物森友會》超佛3.0免費大更新！Switch 2版1月同步登場，內容一次看
《集合啦！動物森友會》由任天堂宣布將推出 Switch 2 版，以及 3.0 大型免費更新，兩者都會在 1 月 15 日登場，Switch 2 版本支援滑鼠操作，以及麥克風的擴音器道具使用、Switch 2 特有視訊遊玩與最大 12 人登島互動等，3.0 大更新則將有夢之島、渡假飯店以及大型重置中心功能，以及從任天堂主機到樂高、《薩爾達傳說》與《斯普拉遁》合作內容。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前
蔡依林宣布大巨蛋開唱！官宣3場時間場次票價 一口氣跨年夜唱到元旦
天后蔡依林（Jolin）重磅宣布出道26年首度唱進「台北大巨蛋」，將於2025年12月30日、12月31日及2026年1月1日一連三天舉辦【國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026】，以華語樂壇最具話題的壓軸演唱會，陪歌迷一起迎接新年狂歡！記者鄭尹翔／台北報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
洗髮精要不要含矽靈？4個洗頭養髮觀念 大多數人都誤會了｜居家好EZ
每天洗頭很多人其實都是隨手抓洗髮精，卻不知道自己髮質適不適合，也不知道洗髮精裡的成分在做什麼？矽靈到底是什麼？洗髮精成分該如何挑選？今天幫大家整理了簡易的洗頭養髮攻略，一起來看看吧！Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 16 小時前
護理系女神謝侑芯驟逝！雪碧淚訴：3天前夢到她
網紅「護理系女神」謝侑芯，前陣子在海外工作時因為健康因素過世，3個月前才性感在北捷露美胸、一週前還在拍短影音，如今卻離世讓人錯愕，好友雪碧證實死訊之際，也透露在3天前竟有夢到謝侑芯入夢罵她戀愛腦，讓她如今回想起來不禁淚崩。中天新聞網 ・ 16 小時前