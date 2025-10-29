李洙赫化身「純白王子」曝兒時夢想 續留台北有望現身GD演唱會
【緯來新聞網】韓國「江南太子」李洙赫上週來台參加台北時裝周後，一直待在台灣，今（29日）他又以純白西裝外套現身精品手錶活動，襯托出白皙膚色，一連兩週帥氣現身，每次一出場就吸引眾人目光。
李洙赫在台出席精品手錶活動。（圖／陳明中攝）
李洙赫今參加品牌150週年活動，「謝謝這麼多人前來，今天也是有點緊張。」他也感謝品牌提供了3款表供他選擇，「雖然平常我偏愛黑色的風格，不過我覺得今天是150週年活動，要隆重一點，所以挑了玫瑰金。」分享裝扮時，他也因為滔滔不絕講了一大串，忍不住偷笑轉頭對翻譯道歉，「抱歉我講太多！」對於手上的精品錶，李洙赫表示：「小時候曾經夢想長大要買怎樣的手錶跟車子，這個牌子就是我當時想買的，現在戴著手錶，就是夢想中的錶。」
李洙赫帥氣現身，一出場就吸引眾人目光。（圖／陳明中攝）
李洙赫被推測有望現身週末GD大巨蛋演唱會。（圖／陳明中攝）
由於他7月曾來台觀賞好兄弟GD(G-Dragon)小巨蛋演唱會，如今這週末GD將一連兩天登上大巨蛋開唱，外界都推測他有望待到週末，現身大巨蛋力挺GD演出，屆時他是否現身也成為討論焦點。
