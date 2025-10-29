李洙赫台北跑趴「想當AP家人」 被猜滯台等GD唱大巨蛋

李洙赫出席AP 150周年Party。黃于珊攝



韓國「江南太子」李洙赫10月24日才現身「2025臺北時裝週」活動，今（10╱29）則帥氣出席瑞士名錶AP（Audemars Piguet）150周年Royal Oak Offshore Sunset Cocktail Party，7月也朝聖「BIGBANG」隊長G-DRAGON（GD，權志龍）小巨蛋演唱會的他，本周六、日是否會到大巨蛋為GD巡演應援也成為焦點。

今李洙赫以白色西裝外套搭黑寬褲現身AP派對，他向大家打招呼：「真的很感謝這麼多人來到這裡，我非常榮幸能參加AP 150周年活動，今天也是有點緊張。」

廣告 廣告

李洙赫分享今天的造型，透露品牌準備了3種顏色的皇家橡樹離岸型腕錶讓他選擇，「其中有1支全黑，我雖然覺得黑色很適合我，但是又覺得今天是AP 150周年，要隆重一點，所以就挑選玫瑰金」。

李洙赫秀出手上的玫瑰金皇家橡樹離岸型腕錶。黃于珊攝

回顧和AP的淵源，李洙赫自爆年輕時曾夢想要買什麼手錶、車子，「說真的，AP就是我那時候的目標，現在我能戴著AP就是我的Dream Watch」。聽到主持人以「品牌之友」稱呼他，他笑說：「我想當AP的家人！」

談到品牌精神「突破」，李洙赫表示身為演員，每1部戲劇都是挑戰，「未來我也有很多作品還在拍攝、上映，我覺得每1次的作品對我來說都是一個突破，希望大家會喜歡」。

連2周在台北跑趴，李洙赫感性表示：「我每次來都有一個感想，真的很謝謝大家每次都這麼歡迎我，粉絲也很熱情，以後我會更加努力的。」

更多太報報導

坣娜與痛變共存才約好再見 田定豐憶幫轉型悲喚入夢

坣娜病榻要好友守密 鄭怡慟曝「在愛她的先生身旁過世」

王子被控與粿粿「婚內出軌」 經紀公司表態了