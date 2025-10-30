李洙赫想做的不只是朋友 200萬AP手錶任他選擇好開心

李洙赫以品牌好友身份出席愛彼Audemars Piguet 150週年慶典《Royal Oak Offshore Sunset Party》 。（Audemars Piguet提供）

連自己都不理解為什麼可以這麼受到台灣粉絲歡迎的韓星李洙赫，再度以一種有點可愛、有點神秘、有點距離感的翩翩王子之姿出席瑞士高級製錶品牌愛彼（Audemars Piguet，以下簡稱AP）的150週年活動，他在寬版黑色長褲底下的白色高跟鞋拉長了他原本就完美的身型比例，經典又令女孩致命的低沉嗓音以好反差的聲線發出，令現場粉絲完全沉醉陷入瘋狂。

李洙赫穿著寬鬆的白色西裝外套搭配黑色長褲現身，一貫的喜歡嘟嘟嘴、睜著大大無辜的眼睛、有點壞壞的微笑、不斷90度鞠躬行禮以及來回的走動，他小小的動作特別的多，感覺要他靜靜地停止三秒都是件不大可能的事。

李洙赫手上戴著Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶。NT$1,937,000（Audemars Piguet提供）

對於身為AP好有受邀來台出席活動，他俏皮的表示，「與其說是AP的朋友，當家人更好」；透過翻譯他解釋了選擇Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶的原因，「很幸運的是，品牌給了我三個顏色可以選，其中一款完全是黑色，我覺得最適合自己，但今天是150週年，感覺應該要融入一點，所以最後我挑選了玫瑰金這一款」。說完還擔心翻譯人員因為他說太長無法好好轉達，表現得非常貼心。

李洙赫就是各種好看各種帥啊！（Audemars Piguet提供）

受訪時他說：「身為一個演員，我的本業是演戲，能夠透過作品向粉絲們展現自己，對我來說是一種挑戰，但也因為這些挑戰，才能透過品牌跟粉絲們見面，讓我覺得非常榮幸。接下來也有很多拍攝計劃，請大家拭目以待，我也會更加努力的！」

