李洙赫留台愛相隨GD！這回訪台愛用包款找到了，加碼公開近期他的同款時髦單品

李洙赫2025年5月曾為出席時尚品牌Dolce&Gabbana活動來台，7月份則為支持好友GD的演唱會再度訪台，10月份，李洙赫先是於24日出席臺北時裝週閉幕大秀，已持續停留一週，而GD也即將在11/1、11/2於台北大巨蛋舉辦《Übermensch》安可場演唱會，所以估測李洙赫將會為GD繼續留在台灣幾天，不愧最好的哥們！

李洙赫近期同款時髦單品

Delvaux Brillant Tempo

李洙赫這回訪台停留時間較長，私人行程中也經常派發粉絲福利，大方打招呼、簽名……樣樣來，在粉絲們的鏡頭中，編輯發現他這回訪台最常背的就是Delvaux最新款Brillant Tempo包，大尺寸與柔軟的包身，正好契合他的獨特鬆弛感。

Dolce&Gabbana 2025秋冬系列

李洙赫首度參加臺北時裝週，閉幕大秀當天他穿著Dolce&Gabbana 2025秋冬系列造型，簡約而藏不住奢華氣場的劍領大衣，搭配黑色長領巾與胸針，貴族氛圍立刻顯現！





Tory Burch 2025秋冬系列

李洙赫日前赴香港出席活動，穿著Tory Burch 2025秋冬系列的羊毛Polo衫造型，寬鬆的手袖設計和反摺袖口描繪出慵懶氣息，他肩上的包包則是Tory Burch Romy Hobo包款，極簡風格與中性的廓形，也能是女孩們日常的百搭時髦單品。

