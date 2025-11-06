李洙赫、蕭敬騰、派偉俊...愛彼AP皇家橡樹離岸型主題派對的華麗陣容

愛彼AP（Audemars Piguet）為品牌創立150年的誌慶時刻，在臺北信義區盛大揭開一場以《Royal Oak Offshore Sunset Party》皇家橡樹離岸型為名的派對。





愛彼AP作東，嘉賓陣容超華麗

愛彼Audemars Piguet於1875年瑞士汝拉山谷創立，是當代唯一由創始家族持續經營的高級製錶品牌。 走過百餘年，品牌透過不斷蛻變的製錶工藝，凝聚了對生活品味和藝術創造富有熱情的人們。穿越到品牌150週年慶祝當晚，AP盛邀愛彼品牌好友蕭敬騰、韓星李洙赫、高爾宣、林哲熹、章廣辰、彭千祐、派偉俊、Karencici，出席在臺北舉辦的派對。

關於情誼、腕錶與音樂，共譜限定一夜

一本《愛彼150週年立體手工書》揭開活動簾幕，每翻開一頁都是愛彼的時光故事。緊接著是Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸系列腕錶特展，可一覽典藏與當代的經典腕錶作品。走出戶外是以品牌代表色綠色為主軸的各空間佈置，大型AP字樣拍照區、LED牆面隨著音樂旋律而變幻的光影饗宴。稍晚，派偉俊、高爾宣、Karecici與爵士樂團「爵犬（Joe Trane）」輪番演唱，以不同風格的音樂表演為現場渲染上藝術創作氣氛。

派對「主人翁」——Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型腕錶

AP以《Royal Oak Offshore Sunset Party》為名舉辦派對並另闢特展區，集結逾20只皇家橡樹離岸型腕錶。1993年，AP以皇家橡樹Royal Oak Offshore（簡稱RO）為藍圖，推出外型更寬闊粗獷、運動機能更為強悍的離岸型Royal Oak Offshore（簡稱ROO）」，錶徑尺寸一舉拉伸至42mm，在當時小錶時代背景下而有「野獸 The Beast」的暱稱，另外，超大型格紋裝飾（Méga Tapisserie）、錶冠護肩、錶殼中層墊圈也皆是特色細節設計。

眾星同款腕錶一覽：

以下看當晚出席眾星李洙赫、蕭敬騰、高爾宣、林哲熹、章廣辰、彭千祐、派偉俊、Karencici配戴的AP腕錶。

李洙赫配錶＿Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶 _ 42 毫米

質感與性能兼具，這款腕錶的錶殼採用 18K 玫瑰金打造，質感溫潤且富有高級感。錶鏡與錶底均配備經防眩光處理的藍寶石水晶玻璃，既能清晰呈現錶盤細節，又能抵禦日常磨損。搭配黑色橡膠按鈕與旋入式錶冠，不僅操作順手，更增強了整體的密封性。18K玫瑰金錶殼、黑色橡膠錶圈、黑色「Méga Tapisserie」超大型格紋錶面以及黑色可替換橡膠錶帶，元素豐富、鮮明對比，呈現出運動與優雅兼具的風格。

參考價格：NTD 1,937,000

蕭敬騰配錶＿Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鏈計時碼錶_ 42 毫米

單⾊美學。內錶圈、「MégaTapisserie」超⼤格紋錶盤和計時器的「雲夜藍50」⾊調與陶瓷主體和諧呼應。藍⾊背景下，⽩⾊的計時碼錶指⽰、測速儀刻度和⽇期顯⽰醒⽬易讀。計時盤保留了系列標誌性的垂直排列⽅式。還為此錶款配備全新陶瓷錶鍊。連接扣、鍊節，及連接兩者的針式帶扣無縫融合，橡樹離岸型錶殼的複雜線條並加以亮面拋光與霧面打磨交錯處理。

參考價格：NTD 2,807,000

高爾宣配錶＿Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶 _ 43毫米

這款運動風格腕錶採用大膽的三色設計。43毫米錶殼上，黑色和綠色陶瓷與鈦金屬細節融為一體，並與錶盤顏色形成鮮明對比，散發粗礦而和諧的氣息。43毫米錶殼主體以黑色陶瓷打造。錶殼中層、錶圈、按鈕及旋入式錶冠以綠色陶瓷製成。底蓋、錶冠細節及按鈕護橋則採用鈦金屬材質。錶款配備深綠色紋理效果皮革錶帶及黑色橡膠錶帶，兩條錶帶皆搭配鈦金屬針式帶扣。

參考價格：NTD 1,885,000

章廣辰配錶＿Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鏈計時碼錶 _ 42毫米

⿊⾊陶瓷錶殼搭配⼀體式錶鍊，單⾊設計極具視覺衝擊⼒，與八顆精鋼六⾓形螺絲和「AP」標誌形成鮮明對比。錶盤上，最新⼀代「Mega Tapisserie」超⼤型格紋裝飾圖案、內錶圈、蝸形計時器均經過電鍍處理，整個時計呈現均勻的⿊⾊調。深灰⾊測速儀刻度和計時碼錶標⽰突顯低調雅緻的美學風格。⿊⾊18K⽩⾦指針和棍狀時標均填充灰⾊螢光材質。

參考價格：NTD 2,807,000

派偉俊配錶＿Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶 _ 42毫

精鋼錶款搭配淺藍色「Méga Tapisserie」超大型格紋錶面以及黑色計時器與黑色內錶圈。中央計時秒針與計時器的阿拉伯數字採用橙色，為時計增添一抹鮮艷色彩。

參考價格：NTD1,264,000

林哲熹配錶＿Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鏈計時碼錶 _ 42毫米

全新演繹1993年Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型腕錶，配備愛彼全新易換式錶帶，錶面設計略作調整，並具有藍寶石水晶玻璃底蓋。 精鋼錶殼，搭配經防炫光處理藍寶石水晶玻璃鏡面與底蓋、藍色橡膠按鈕與旋入式錶冠。藍色錶面鐫刻「Petite Tapisserie」小型格紋裝飾圖案，搭配藍色計時器、螢光塗層白金立體時標與皇家橡樹指針、藍色內錶圈。精鋼易換式錶帶搭配AP字樣折疊扣。

參考價格：NTD 1,504,000

彭千祐配錶＿Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶 _ 42毫米

全新演繹1993年皇家橡樹離岸型腕錶，推出最新鈦金屬錶款，可透過藍寶石水晶玻璃底蓋欣賞最新愛彼自製自動上鍊飛返計時碼錶機芯，搭配愛彼全新易換式錶帶，以及和諧的灰黑色調錶面。 灰色錶面鐫刻「Petite Tapisserie」小型格紋裝飾圖案、搭配黑色計時器、螢光塗層白金立體時標與Royal Oak皇家橡樹指針、黑色內錶圈。

參考價格：NTD 1,504,000

karencici配錶＿Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鏈計時碼錶 _ 37毫米

粉色錶面鐫刻「Lady Tapisserie」仕女格紋裝飾圖案，搭配藍色計時器、藍色外區、螢光塗層白金立體時標與Royal Oak皇家橡樹指針。32顆明亮式切割鑽石；總重約1.02克拉（錶圈）。

參考價格：NTD 1,255,000

* 藝人佩戴為同系列藍色表錶面款*









