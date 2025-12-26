李洪基年末送好禮！FTISLAND加場成真 12/30搶票囉

台粉的瘋狂敲碗李洪基（左圖）都有聽見，FTISLAND台北場演唱會將連唱2場。翻攝IG@skullhong12、希林國際提供

FTISLAND年末捎來好消息！確定明年1月24日在台大綜合體育館舉辦「2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI」演唱會的他們，今（26日）加碼宣布25日（日）加開一場。加場的演唱會門票預計在12月30日中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣。

FTISLAND今年一整年的行程幾乎滿檔，即使進入年末仍持續活躍於各大舞台。主唱李洪基近期挑戰音樂劇《Sugar》，以突破形象的女裝角色登場，憑藉穩定唱功與細膩演技獲得觀眾好評；貝斯手李在真則推出特別合作數位單曲〈MemoryBalloon〉，以溫柔旋律向粉絲傳遞回憶與安慰。

李洪基在音樂劇大膽嘗試女裝。翻攝IG@skullhong12

台粉脆上許願李洪基有看見

此外，李洪基近期也開通個人Threads帳號，分享日常生活點滴，讓粉絲多了一個貼近偶像的窗口。由於在《FTSODE》台北場門票完售後，不少PRIMADONNA（粉絲名）湧入他的帳號留言敲碗加場，熱烈程度讓李洪基親自現身回覆。如今加場正式成真，也讓粉絲笑稱：「現在許願歐巴真的聽得見了！」

FTISLAND加場門票12/30開搶

FTISLAND今年一整年工作排滿滿。希林國際提供

加場門票票價為新台幣6580元、5580元、4880元，所有購票者皆可獲得台北場限定小卡一組（共3張）。購買新台幣6580元票價者可參加彩排，並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得；購買新台幣5580元票價者，則可抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得。加場門票12月30日中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣。

FTISLAND票區及福利圖一次看。希林國際提供



